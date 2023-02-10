«БЕБ - реформа, яка не вдалася, митниця вражена раковою пухлиною в усіх підрозділах», - Данило Гетманцев

Данило Гетманцев пішов в атаку на Держмитслужбу та БЕБ. Він увімкнув весь свій вплив в ОПУ й уряді, щоб домогтися відставки керівників цих відомств і повного їх кадрового перезавантаження. Досягти мети поки не вдалося. В інтерв’ю "Бізнес Телеграфу" голова податкового комітету Ради зізнався, що і хто йому заважає, і розказав, чи ліквідують ФОПи.

Пройшли перші відставки на митниці. Але В’ячеслав Демченко повернувся на роботу в очолюваний ним раніше департамент в ДМСУ, а Руслан Черкаський — все ще при посаді на лікарняному. Що відбувається?

- Пан Демченко, дійсно, все ще очолює департамент, але це не надовго. Відставок, які відбулися на митниці, ми вимагали ще влітку. Є рішення парламентського комітету, яким ми чітко зазначаємо, що митниця потребує кадрового перезавантаження. Пів року знадобилося КМУ, аби нас почути, але краще пізно, аніж ніколи. Разом з тим, на мою думку, те що відбулося — поки що не кадрове перезавантаження.

По-перше, вам відома історія з Русланом Черкаським (заступник голови Держмитслужби, щодо якого Кабміном прийнято рішення про звільнення. — Ред.), який зараз у кращих традиціях свого шефа Януковича сховався на лікарняному і отримав, напевно, якісь гарантії від своїх сьогоднішніх негласних керівників. Для нього особисто це завершиться прикро. Це точно. І я маю на увазі не тільки відставку.

По-друге, митниця – той орган, який уражений раковою пухлиною майже у всіх підрозділах. Тому наша вимога – перезавантаження усіх регіональних митниць. Перезавантаження усього апарату керівників, перезавантаження постів, які є на західному кордоні країни. З ротацією митників на тих, які менше вражені цією хворобою — це, насамперед, митниці в центрі країни: Черкаська, Київська, Вінницька, Кіровоградська тощо. Тобто митниці, які не мають такого потоку товару, не мають таких "схем", митники яких працюють на заробітну плату. Я знаю таких митників, які працюють, не беручи хабарів. І їх, правда, досить багато.

Потрібно вибудувати дуже чітку ієрархію всередині митниці. Не має бути такого, що хтось радить на голову митниці якогось керівника регіональної митниці, його призначають і він працює на свого господаря. Це те, що відбувається зараз. Митниця, по суті, зараз є феодальним князівством, де є феодальна роздрібненість і керівник митниці є першим серед рівних, а не відповідальною особою за те, що відбувається. Має бути жорстка дисципліна, я би сказав військова, поєднана з відповідальністю за підлеглих. Якщо твої підлеглі беруть хабарі — ти втрачаєш посаду. Така модель має бути реалізована.

Ну і, безперечно, має бути запроваджений конкурс на посади. Ми вважаємо, що він має бути відкритим, за участю міжнародних експертів, в тому числі на керівну посаду в митниці.

Чи не вийде так, що одних поміняють на інших, а принцип роботи митниці не зміниться?

- Хочу наголосити, що ми якраз наполягаємо, щоб це не було шоу із зміною прізвищ, а реальне перезавантаження митниці. Якщо митниця змінить тіньових керманичів, то нічого не відбудеться. Треба провести відкритий конкурс, який дасть гарантії керівнику і його команді лишитися на посаді 5 років і провести реальні реформи.

Чи готові ви назвати прізвища головних претендентів на посаду голови Держмитслужби?

- Ні. Конкурс має бути відкритим, не номінально, а насправді. Не хочу називати жодне прізвище. Знаю, що достойні люди є. Їм треба дати шанс довести свою корисність і обрати кращого.

Хто зараз має найбільший політичний вплив на митницю?

- Якщо ви виводите мене на прізвища, я не буду називати. Це контрабандисти, які впливали на митницю. Вони були впливові на тій чи іншій митниці. Зараз розслідування веде ДБР і НАБУ. Думаю, що багато нового дізнаємося ще.

Як Ви оцінюєте роботу уряду? Можливо, його економічний блок теж треба перезавантажити?

Данило Гетманцев

- Оцінювати уряд треба по різних напрямах роботи. І оцінка не може бути однозначною.

Є питання, які вирішені урядом блискуче. Наприклад, програма евакуації підприємств, у якій я брав безпосередню участь. Ми зробили дуже багато.

Програма "5-7-9%" – дуже сильно підтримала бізнес.

Якщо казати про макрофінансову стабільність в Україні — вона унікальна для найбільшого збройного конфлікту в Європі з 1945 року. Про це говорять всі: експерти, іноземні партнери наші. І це правда так.

Але є недоліки. Митниця – це недолік. БЕБ – це очевидний недолік. Чи це недолік Кабінету міністрів? Як орган, який приймає звіт БЕБ або не приймає його – так.

Недостатньо організована робота з держзамовленням. Державне замовлення – це потужне джерело підтримки вітчизняного бізнесу під час війни. У Сполучених Штатах під час Другої світової війни цілі індустрії внутрішні будувалися на держзамовленні. Від виготовлення зброї до шкарпеток. А ми шкарпетки закуповуємо за кордоном. Чому? І це питання не лише про яйця вартістю 17 гривень. Державне замовлення – це настільки потужний інструмент в руках держави в військовій економіці, що якщо його правильно організувати, то можна значно зекономити на державних видатках, з одного боку, з іншого – підтримати саме вітчизняний бізнес. Ми не повинні підтримувати економіку будь-якої іншої країни. Особливо у війну. Ми повинні підтримувати нашу легку промисловість. Переробну промисловість, ОПК. Повинні сказати бізнесу, що нам потрібно шкарпеток, касок, бронежилетів, БПЛА на 2023-2025 рік стільки-то мільйонів штук. Під них могли б поставити нове обладнання, почати виробляти щось нове, а не вигризати маленькі контракти з імпортерами, які завозять сюди продукцію за незрозумілими цінами і незрозуміло як. Частина, яка стосується харчів, одягу і будь-якого іншого невійськового забезпечення, повинна бути відкритою для вітчизняного бізнесу. І прогнозованою на декілька років. Частина ОПК – закритою для загалу, але зрозумілою для бізнесу. Тут уряд вочевидь міг би зробити більше.

Тому однозначної оцінки роботи уряду дати не можу.

Але про відставку уряду не йдеться?

- Ні. Прем’єр-міністр на своєму місці, міністр інфраструктури та відновлення, міністр цифрової трансформації на своєму місці, міністр фінансів – теж. До інших міністерств можуть бути питання – потрібно вдосконалювати їхню роботу. Думаю, що відставки в уряді – питання постійне. Це не питання корупційних скандалів, це питання постійного підсилення команди. І ми бачимо, що є певні галузі, де треба підсилювати роботу команди. Ми бачимо повний провал роботи Міністерства стратегічної промисловості. Ні ми, ні суспільство не знають, що воно робить. Його треба або підсилити кадрово, або ліквідувати взагалі і приєднувати до Мінекономіки.

Робота Мінекономіки теж потребує підсилення?

- Так, але міністр Свириденко, як мені відомо, як раз над цим працює. Її команда вже підсилюється фахівцями, і маю надію на те, що вони нададуть роботі нового поштовху. Переконаний, команда міністерства працює над санкційною політикою, підтримкою проектів ОПК, бронюванням працівників, дерегуляцією, доступною іпотекою, приватизацією та іншими напрямами. Тут все іде не так швидко, як хотілося б, але у правильному напрямі.

Натомість по Міністерству стратегічної промисловості – очевидно потрібно змінити керівника. По митниці — очевидно необхідним є перезавантаження. Теж саме по БЕБ. Тут кажу відкрито.

Які претензії ви маєте до Бюро економічної безпеки?

- Ця реформа не вдалася. І коріння цієї невдачі я бачу у формуванні кадрового складу. Якщо ти береш з податкової міліції міліціонерів і переводиш їх до нового органу, це буде знову податкова міліція. Це ж зрозуміло! Хоч би яку вивіску ти поставив. Звідки з’явилася ця реформа? Антигерої — податкова міліція та органи, які дублюють БЕБ. Це Нацполіція та СБУ. І всі вони створюють проблеми для бізнесу. Вирішили ліквідувати податкову міліцію і передати всі її повноваження до БЕБ. Ми виписали класний закон, але 80% БЕБ – це працівники податкової міліції.

Тобто, нічого не змінилося?

- Все залишилось – мислення, цілі, стиль роботи. Ми зараз розглядаємо на ТСК, як конкурси на посади в БЕБ проходили. Наприклад, Володимир Ткаченко, одіозний начальник слідства податкової міліції, приходив на конкурс, відмовлявся відповідати на запитання, йому все одно ставили високі бали і призначили. І це не єдиний епізод. Я вважаю, що працівник податкової міліції років п'ять після звільнення не повинен служити в БЕБ. Зараз Ткаченка вже звільнили. Але в результаті вийшла антиреформа. На кожному кроці в країні — нелегальні цигарки. Податкова не може їх контролювати, бо це неліцензійна діяльність. Відкривається продаж просто так, без жодної ліцензії. Алкоголь – зайдіть в інтернет, замовте, в тетрапаках він нелегально розливається. Це все робота, вірніше не-робота БЕБ.

Відставки, на вашу думку, вирішать ці проблеми?

- Наведу приклад. Ми в межах комітету стежимо за роботою Податкової служби. Я вважаю позитивним цей кейс. У грудні туди зайшла нова команда. Були припинені всі "скрутки", махінації з ПДВ. Завдяки їхній роботі, 2022 року до бюджету вдалося додатково зібрати 2 млрд доларів порівняно з довоєнним 2021 роком. Це при тому, що воєнного 2022-го ми маємо мінус 30% падіння економіки. Як вдалося цього досягти? В податковій службі був введений принцип, що керівник несе відповідальність за підлеглого. Якщо в службі виявляється хабар, порушення, "відкат" — іде з посад вся вертикаль керівництва. Незалежно від того, він такий тупий, що цього не бачив, чи був у "схемі". Для держави це однаково шкідливо. Сьогодні вже 28 регіональних керівників звільнено тільки з початку війни. Сім областей були повністю кадрово перезавантажені. Керівництво повністю знесено, наприклад, у Тернополі, Рівному, Львові. Прийшли нові люди. В Житомирі взяв хабар – повністю керівництво знесено і прийшли нові люди.

Спротив є на місцях?

- Є. Було чимало звернень, які я отримував, аби вплинути на податкову, ви навіть собі не уявляєте від кого.

Данило Гетманцев

Можливо, ви все ж таки розглядаєте напрями збільшення наповнення бюджету попри війну і будете вносити ці ініціативи на розгляд ВР?

- Ми не можемо підвищувати податки в країні, яка має падіння економіки більш, аніж на 30%. У нас прогноз на цей рік від +0,3% до +1% росту і він вже оптимістичний. Я це бачу. Якщо гаряча фаза війни, як зараз, триватиме весь рік, то, на жаль, цей прогноз може піти у мінус. Питання оподаткування – це не математика, коли ти збільшив податки і отримав плюс. Питання оподаткування – це спроможність. Нема зараз спроможності у економіки нести більше податкове навантаження. Тому ми будемо в межах податків, які наразі є, покращувати адміністрування: митниця, акциз, і там є потенціал. Акциз – це 20 млрд гривень по року. А митниця — 140-150 млрд по року. Цим і будемо займатися. Але ані підвищення податків, ані введення нових податків, що пропонують деякі діячі, не буде. Тільки покращення адміністрування.

І наостанок запитання, яке цікавить мільйони підприємців. Держава планує скасовувати ФОПи?

- Уряд вимагає скасування з 1 липня єдиного податку на рівні 2%. Жодних інших змін впроваджувати по цій категорії платників не плануємо. Є пропозиція Ростислава Шурми (заступник голови Офісу президента. — Ред.) про скасування зарплатних ФОПів. Але моя позиція – цього зараз робити не можна. Це не на часі.