Простим "внутрішнім" листом Київська митниця вивела з режиму пільгового імпорту ножиці, якими бійці після поранення розрізають одяг чи взуття, щоб перев‘язати рану.

Компанія "Київгума" повідомила про призупинку поставки військових аптечок для ЗСУ. Причина — раптове рішення Державної митної служби змінити код товару, який є складовою аптечки, і нарахувати на нього мито (10%) та ПДВ (20%) за останні три роки. Йдеться про ножиці, якими при пораненні боєць має розрізати одяг або взуття. Останні п’ять років ці ножиці ввозились в Україну з нульовим митом та ПДВ. Ці пільги були надані розпорядженням Уряду ще 25 січня 2018 року У листопаді 2022 року, коли прибула чергова партія ножиць з Китаю, київська митниця не захотіла розмитнювати їх за цим кодом, посилаючись на внутрішній лист, яким митникам було наказано розмитнювати цей товар без пільг. З тих пір минуло два місяці й за підсумками конфлікту комплектація та поставка аптечок на фронт виявились під питанням.

"Дай"

Аптечка медична загальновійськова індивідуальна (АМЗІ) — саме так правильно називається товар, на постачання якого "Київгума" останніми роками постійно виграє тендери Міноборони. По суті, це єдиний український виробник аптечок за стандартами НАТО. Більша частина аптечки виробляється у Броварах. З гранул тут виготовляють полімерну трубку, з каучуку – гумове полотно. З цієї сировини виробляється полімерна продукція, яка входить до складу аптечки – назофарингальний повітропровід, турнікети, медичні рукавички. Ножиці вигідніше імпортувати. В усякому разі так було, поки підприємству не нарахували борг 1 млн. грн. за ПДВ та митом.

Рішення Держмитслужби нарахувати податки та мита на складову аптечок генеральний директор "Київгуми" Андрій Острогруд у коментарі "Бізнес Телеграфу" пояснює корупцією: "Мені зрозуміло, чого хоче митниця – грошей! Бо у нас велика компанія, близько 40% продукції вантажимо на експорт, працюємо з фармацевтичними компаніями, з Укрзалізницею, метрополітеном, Укртрансгазом, Енергоатомом. Де є бюджет, з’являються "грамотєї" в погонах, митники приходять і кажуть:"дай". А у мене позиція, що не буває "дай". Моя позиція така: я нікому нічого не винен, окрім як сплатити податки державі".

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Жонглювання кодами

Митники головною причиною скандалу навколо аптечки для ЗСУ вважають небажання "Київгуми" сплачувати мито та ПДВ за ножиці, які за певними ознаками є не медичними, а кравецькими. Перший заступник начальника Київської митниці Павло Сич пояснив "Бізнес Телеграфу" різницю: "Ножиці для розрізання одягу та взуття мають міцну конструкцію металу, що дозволяє розрізати міцні матеріали, такі як ремені безпеки, шкіру, джинсову тканину. Тому вони не підходять для хірургічних та інших інвазивних процедур. Отже, вони не використовуються як медичний, стоматологічний або ветеринарний інструмент для встановлення діагнозу, профілактики чи лікування хвороби або оперування". Відтак, ножиці, які Київгума ввозить для аптечок ЗСУ, на думку митника, класифікуються за кодом 8213 00000 УКТЗЕД, і підлягають оподаткуванню митом та ПДВ (раніше був код 9018 90 84 00).

Павло Сич аргументує рішення нарахувати податки та мита на складову аптечки ще й тим, що аналогічний підхід до класифікації ножиць, які призначені для розрізання одягу, бандажів, пов’язок, зазначений в рішенні Прикордонно-митної служби США від 22 березня 2022 року. Аналогічно класифікують схожі ножиці і у Європейському Союзі (рішення країн-членів від 22 березня 2021 року DEBTI44664/20-3 та від 17 жовтня 2022 року DEBTI37835/22-1). Схоже, з юридичної точки зору митники мають досить міцну позицію. Залишилось, щоб це пояснення під час бою десь під Бахмутом прийняв поранений боєць ЗСУ.

На фото складові аптечки для ЗСУ, зокрема, й ті самі скандальні ножиці.

Політичний фактор

Тим часом, скандал навколо "Київгуми" почав набувати політичного відтінку. Всі матеріали щодо цієї справи запросила Тимчасова слідча комісія Верховної Ради на чолі з нардепом Ярославом Железняком. Саме ця ТСК зібрала матеріали, на підставі яких місяць тому був звільнений керівник Держмитслужби Вячеслав Демченко — головною претензією до нього були зловживання митників при пропуску товарів "зернового коридору". Тоді ж Кабмін формально прийняв рішення про звільнення заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського, якого Железняк називає куратором тіньових схем на митниці. Як з’ясувалося, Черкаський досі не звільнений, оскільки спочатку перебував на лікарняному, згодом написав заяву про звільнення за власним бажанням, але вона… зникла. Досі шукають.

Вочевидь, пошук Тимчасовою слідчою комісією нових фактів зловживань на митниці пояснюється саме необхідністю завершити процедуру звільнення Руслана Черкаського. Чи має він стосунок до справи аптечок для ЗСУ, через яку бізнесмен Острогруд звинувачує митників у корупції, можливо, стане відомо вже незабаром.

"Конкретний кейс по Київгумі я поки що не коментуватиму. Але зроблю все необхідне, щоб Черкаського не просто звільнили. Його прикривають люди з ОП та деякі співробітники ГУР. Це не допоможе", — заявив Ярослав Железняк "Бізнес Телеграфу".

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Правка кодів

Додаткові податки та мита, які нарахувала "Київгумі" Київська митниця, становлять більше 1 млн. грн., і за словами гендиректора компанії Андрія Острогруда, для нього ця сума не є суттєвою, але сама справа — принципова. Він дав зрозуміти, що певний час чекатиме, чи допоможуть його звернення в Уряд та до бізнес асоціацій. Якщо ні — звернеться до суду. Це займе певний час, тому Острогруд не виключає, що в подальшому буде змушений сплачувати ПДВ та мито на скандальні ножиці, аби быльше не затримувати поставки аптечок до Збройних Сил України.

Між тим, Федерація роботодавців України повідомила "Бізнес Телеграфу", що після звернення "Київгуми" вже веде консультації з Міністерством економіки щодо змін в урядове розпорядження, згідно з яким "немедичні" ножиці, призначені для розрізання одягу та взуття, також отримають пільгове розмитнення. Можливо, це рішення й стане хеппі ендом у цій історії. Аж допоки митники не вигадають нового приводу для скандалу, які підприємець Андрій Острогоуд відносить до категорії "Дай".