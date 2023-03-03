Коронавірус завадив чернігівському виробнику пожежних машин вчасно виконати контракт, а через рік, програвши суди, він змушений звільняти 200 працівників на релокованому через війну підприємстві у Львові.

Єдиний в Україні виробник пожежних машин оголосив про намір закрити релоковане підприємство у Львові. Причина — конфлікт з головним замовником, Державною службою з надзвичайних ситуацій. ДСНС рік судилася через затримку з поставкою 74 пожежних машин на 2,5 місяці. Надзвичайники вимагаючи від компанії "ТД Егрітек" (дилера "Пожмашини" Олега Авер’янова) штрафні санкції на загальну суму 18 мільйонів гривень. Виробник зрештою програв дві судові інстанції й тепер готується скорочувати 200 працівників у Львові, куди через війну перевіз 40% виробництва з Чернігівщини.

Вірус обійшовся дорого

Зрив контракту на постачання пожежних машин Олег Авер’янов пояснює епідемією COVID-19, через яку у 2021 році "Пожмашина" втратила половину працівників. "Люди хворіли на коронавірус цілими бригадами", — говорить підприємець "Бізнес Телеграфу". Здавалося б, причина не надумана, та й у контракті з ДСНС був прописаний пункт про форс-мажор.

Для документального підтвердження неможливості вчасно виконати державне замовлення "Пожмашина" звернулась до Торгово-промислової палати. Ця організація видає довідки, які засвідчують форс-мажорні обставини, і на їхній підставі можна обгрунтовано просити замовника переглянути терміну виконання контракту. Довідку отримали, і пов’язана з "Пожмашиною" компанія "Егрітек" оформила на себе, так званий, регресивний форс-мажор. Втім ДСНС довідку не прийняла, і вирішила вимагати штрафні санкції.

Держава фінансує придбання нових пожежних машин лише на 2-3% від потреби. Тому поставка кожної машини - велика подія для пожежників.

ДСНС невблаганна

Український ринок пожежних машин — не зовсім ринок. На ньому є лише один вітчизняний виробник, і тільки один замовник. Тому коли у цьому "подружжі" починається сварка, реальна причина завжди не на видноті. Втім, ні Олег Авер’янов, ні чиновники ДСНС, до яких звернувся "Бізнес Телеграф", не налаштовані виносити на люди "хатні справи". Сам Авер’янов, до речі, працював заступником голови ДСНС у 2015-2016 роках.

Розлучитись "подружжя" могло у 2020 році, коли після візиту президента Володимира Зеленського до Австрії в уряді заговорили про проєкт масштабної закупівлі пожежних машин у цій країні. Австрійці пропонували кредитну лінію на 250 мільйонів євро з терміном погашення 10 років. Втім, Кабмін тоді відмовився від цієї ідеї з міркувань підтримки вітчизняного виробника. А ДСНС повернулась до звичного викручування рук єдиному "партнеру", особливо коли той дає для цього привід.

Заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Тригубенко повідомив "Бізнес Телеграфу", що домовлятись про якісь поступки "Пожмашині" просто немає підстав. "Неналежне комплектування підрозділів ДСНС пожежно-рятувальною технікою призводить до несвоєчасності виконання завдань та несе пряму загрозу життю особового складу, здоров’ю населення та спричиняє матеріальні збитки", — відзначив чиновник. Також він додав, що ні нестача персоналу при виконанні замовлення, ні релокація підприємства через війну не може бути законною підставою, щоб підприємство не виконувало взяті на себе зобов’язання.

Заступник голови ДСНС Сергій Тригубенко невблаганний: постачальник пожежних машин має сплатити штрафні санкції на 18 мільйонів гривень.

Релокація у штраф

Наприкінці весни минулого року з села Ладан Чернігівської області, де базуються "Пожмашина", було перевезено до Львова 30 вагонів обладнання. В одній з промзон міста організували складання пожежних машин і виробництво аграрної техніки. Міська та обласна влада Львова як досягнення представляла той факт, що з Чернігівщини переїхали 100 працівників, а ще 100 були відібрані серед львів’ян. Тепер це підприємство під загрозою закриття через прострочений контракт. "У квітні почалася релокація, а у серпні почали працювати, — згадує Олег Авер’янов, — За цей час вже сплачено майже 20 млн податків, люди отримували зарплати. Такий величезний штраф фактично закриє підприємство, ми будемо змушені скоротити 100% робочих місць. Наша пропозиція врахувати форс-мажор або зменшити штрафні санкції не була прийнята".

Пожежний бізнес Олега Авер'янова цілком залежний від вміння побудувати стосунки з ДСНС.

"Велика проблема держзамовлення в тому, що дається всього пів року на виконання роботи, — розповідає "Бізнес Телеграфу" директор компанії "ТД "Егрітек" Олександр Оскаленко. – Це абсурд. Як можна спланувати рік, коли рішення по тендеру приймається у квітні-травні, а до 31 грудня ти маєш повністю видати все замовлення. І ти бігаєш, як ішак, намагаєшся швидко усе закупити, виробити й поставити. Має надаватися хоча б рік, щоб провести оцінку, нормально розмістити замовлення, розібратися з персоналом. А якщо ще й половина працівників підприємства тривалий час на лікарняному, то про що тут говорити".

Схоже, дуже дивний український ринок пожежних машин дійсно вимагає особливого урядового контролю щодо можливих зловживань як з боку виконавця, так і з боку замовника. "Пожмашина" та ДСНС приречені на партнерство. Адже оновлення в Україні зараз вимагає 73% пожежної техніки. При цьому з державного бюджету на це щороку виділяється лише 2-3% від потреби. Відтак, ця сварлива сім’я пожежників буде змушена співіснувати ще дуже довго.