Мар'їнки більше нема, її зрівняли з землею: як місто змінилося за рік (фото)
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Терористичні дії російських військових фактично стерли невеличке містечко з лиця Землі
Донбас продовжує бути однією із найгарячіших ділянок фронту через постійні спроби штурмів та обстріли з боку росіян. Деякі населені пункти майже повністю знищені — як, наприклад, Мар'їнка Донецької області, доступ до якої для ЗСУ ворог намагався відрізати ще з осені минулого року. Тепер же в мережі окупанти хизуються тим, який вигляд має місто сьогодні.
Один зі знімків опублікував у себе в Telegram-каналі очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Коментуючи дії російської армії, він називає їх терористами і підкреслює, що вони "мало чим відрізняються від ІДІЛ".
На думку чиновника, до приходу "руского міра" Мар'їнці вдавалося не просто жити, а й процвітати. Тепер же місто знищене, всі жителі були вимушені покинути малу Батьківщину, а на цій території тривають важкі бої.
"Трибунал. Санкційна удавка. Військове знищення на полі бою. Ізоляція. Справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової. Репарації. Демілітаризація. Крах режиму. Ми зробимо це", — пояснює Єрмак наслідки знищення Мар'їнки та інших міст для російської федерації.
Є й інші фотографії, якими не забувають щедро ділитися загарбники, споглядаючи результат свого "асвабаждєнія".
Як місто виглядало до повномасштабної війни?
Знімків із повітря довоєнної Мар'їнки у відкритому доступі майже немає. Доводиться спиратися на карти Google, де й досі зберігається попередній вигляд містечка. У 2015 році тут налічувалося понад 9 тисяч жителів попри близькість фронту. Масштабну евакуацію довелося здійснювати ще у березні 2022-го — з того часу мирного населення у Мар'їнці немає.
Вже майже рік, як росіяни намагаються стерти Мар'їнку на пил, регулярно хизуючись своїми здобутками. Зараз це їм майже вдалося, однак ще влітку місто тримало бодай якісь колишні обриси.
В мережі ж можна знайти окремі знімки того, як містечко виглядало до початку повномасштабної війни у різні роки. Крім засилля житлових будинків, тут були численні церкви, центральний палац культури, магазини тощо.
Нині Мар'їнка є одним із тих населених пунктів, по яких фактично проходить лінія фронту. Вона регулярно знаходиться під обстрілами, а росіяни не полишають спроб повністю її захопити — вочевидь, аби почепити свій триколор на зруйновану адміністрацію.
Значних пошкоджень зазнали також Авдіївка і Бахмут — до них ворог теж намагається застосовувати тактику випаленої землі. Тим не менше наші відчайдушні захисники продовжують тримати оборону, навіть попри складні погодні умови.
До того, як у Бахмут обмежили доступ для мирного населення, кореспонденти "Телеграфу" неодноразово бували в місті, де мали змогу поспілкуватися з місцевими жителями. Загальний же вигляд міста вражає, адже серед розбитих будівель продовжує жевріти життя, незважаючи на регулярні обстріли.