Мар'їнки більше нема, її зрівняли з землею: як місто змінилося за рік (фото)

Терористичні дії російських військових фактично стерли невеличке містечко з лиця Землі

Донбас продовжує бути однією із найгарячіших ділянок фронту через постійні спроби штурмів та обстріли з боку росіян. Деякі населені пункти майже повністю знищені — як, наприклад, Мар'їнка Донецької області, доступ до якої для ЗСУ ворог намагався відрізати ще з осені минулого року. Тепер же в мережі окупанти хизуються тим, який вигляд має місто сьогодні.

Один зі знімків опублікував у себе в Telegram-каналі очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Коментуючи дії російської армії, він називає їх терористами і підкреслює, що вони "мало чим відрізняються від ІДІЛ".

На думку чиновника, до приходу "руского міра" Мар'їнці вдавалося не просто жити, а й процвітати. Тепер же місто знищене, всі жителі були вимушені покинути малу Батьківщину, а на цій території тривають важкі бої.

"Трибунал. Санкційна удавка. Військове знищення на полі бою. Ізоляція. Справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової. Репарації. Демілітаризація. Крах режиму. Ми зробимо це", — пояснює Єрмак наслідки знищення Мар'їнки та інших міст для російської федерації.

Мар'їнка нині виглядає, ніби вигадане місто із фільмів про апокаліпсис

Є й інші фотографії, якими не забувають щедро ділитися загарбники, споглядаючи результат свого "асвабаждєнія".

Місто перетворилося на випалену пустелю

Життя в Мар'їнці більше немає

Як місто виглядало до повномасштабної війни?

Знімків із повітря довоєнної Мар'їнки у відкритому доступі майже немає. Доводиться спиратися на карти Google, де й досі зберігається попередній вигляд містечка. У 2015 році тут налічувалося понад 9 тисяч жителів попри близькість фронту. Масштабну евакуацію довелося здійснювати ще у березні 2022-го — з того часу мирного населення у Мар'їнці немає.

Загальний вигляд на Мар'їнку на карті

В місті вистачало не тільки приватних будинків, а й іншої забудови. Тепер все зрівняно з землею

Вже майже рік, як росіяни намагаються стерти Мар'їнку на пил, регулярно хизуючись своїми здобутками. Зараз це їм майже вдалося, однак ще влітку місто тримало бодай якісь колишні обриси.

Так Мар'їнка виглядала у серпні 2022 року

В мережі ж можна знайти окремі знімки того, як містечко виглядало до початку повномасштабної війни у різні роки. Крім засилля житлових будинків, тут були численні церкви, центральний палац культури, магазини тощо.

Так Мар'їнка виглядала з траси Донецьк-Запоріжжя

Під українським прапором у Мар'їнці буяло життя

А ось і церква, якої більше не існує

Такі заходи сонця місцевим жителям лишається тільки згадувати

Нині Мар'їнка є одним із тих населених пунктів, по яких фактично проходить лінія фронту. Вона регулярно знаходиться під обстрілами, а росіяни не полишають спроб повністю її захопити — вочевидь, аби почепити свій триколор на зруйновану адміністрацію.

Мар'їнка на карті боїв

Значних пошкоджень зазнали також Авдіївка і Бахмут — до них ворог теж намагається застосовувати тактику випаленої землі. Тим не менше наші відчайдушні захисники продовжують тримати оборону, навіть попри складні погодні умови.

До того, як у Бахмут обмежили доступ для мирного населення, кореспонденти "Телеграфу" неодноразово бували в місті, де мали змогу поспілкуватися з місцевими жителями. Загальний же вигляд міста вражає, адже серед розбитих будівель продовжує жевріти життя, незважаючи на регулярні обстріли.