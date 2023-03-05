Україна найближчими тижнями призначить посла в Китаї: джерела назвали прізвище

Питання про призначення посла в Китаї невдовзі може бути вирішено.

Українська влада нарешті визначилась з кандидатурою посла України в Китаї, якого планує призначити вже в найближчі тижні, про що "Телеграфу" стало відомо з декількох джерел у міністерстві закордонних справ України та парламенті.

"Документи вже готуються на підпис, і ось-ось найближчі тижні це питання має нарешті вирішитись. З прізвищем кандидата теж визначились",- прокоментувало джерело в МЗС.

За словами іншого співрозмовника, в Офісі президента та МЗС визначили кандидатуру чинного міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

"По перше, вже давно треба призначати посла в Китай, по друге, це навіть органічно буде, якщо саме чинний міністр з відомства, яке займається стратегічними галузями промисловості поїде до Китаю, в ОП його підтримують. Тим більше, що це міністерство взагалі може буде скорочено, так Рябікін може взагалі залишитись без посади",- зазначає джерело видання.

Павло Рябікін

Також, співрозмовники "Телеграфу" у дипломатичних колах зазначають, що останніми тижнями в Китаї займаються розробкою справжнього мирного плану для України.

"Те, що вони опублікували нещодавно — це просто позиція щодо війни, хоча ми згодні майже з усім, окрім пари пунктів. А от зараз вони вже розробляють дійсно мирний план, вони дуже зацікавлені презентувати себе як нейтральну сторону, напротивагу Сполученим Штатам і бачать себе в ролі посередника. Водночас, вони не стали заважати Україні перед голосуванням в ООН за проект резолюції, що закликає Росію покинути Україну. Хоча свою позицію вони планували озвучити ще до цього голосування, що могло б змусити деякі країни, які проголосували "за", змінити свою думку",- зазначає співрозмовник в дипломатичних колах.

Раніше на своїй прес-конференції президент України озвучив, що хотів би зустрітись з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.