Украина в ближайшие недели назначит посла в Китае: источники назвали фамилию

Вопрос о назначении посла в Китае вскоре может быть решен

Украинские власти наконец-то определились с кандидатурой посла Украины в Китае, которого планируют назначить уже в ближайшие недели, о чем "Телеграфу" стало известно из нескольких источников в министерстве иностранных дел Украины и парламенте.

"Документы уже готовятся на подпись, и вот-вот ближайшие недели этот вопрос должен, наконец, решиться. С фамилией кандидата тоже определились", – прокомментировал источник в МИД.

По словам другого собеседника, в Офисе президента и МИД определили кандидатуру действующего министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Павла Рябикина.

"Во первых, уже давно нужно назначать посла в Китай, во вторых, это даже органично будет, если именно действующий министр по ведомству, занимающемуся стратегическими отраслями промышленности поедет в Китай, в ОП его поддерживают. Тем более что это министерство вообще может быть сокращено, так Рябикин может вообще остаться без должности", — отмечает источник издания.

Павел Рябикин

Также собеседники "Телеграфа" в дипломатических кругах отмечают, что в последние недели в Китае занимаются разработкой настоящего мирного плана для Украины.

"То, что они опубликовали недавно – это просто позиция по поводу войны, хотя мы согласны почти со всем, кроме пары пунктов. А сейчас они уже разрабатывают действительно мирный план, они очень заинтересованы презентовать себя как нейтральную сторону, напротив Соединенным Штатам и видят себя в роли посредника. В то же время они не стали мешать Украине перед голосованием в ООН за проект резолюции, призывающий Россию покинуть Украину. Хотя свою позицию они планировали озвучить еще до этого голосования, что могло бы заставить некоторые проголосовавшие "за" страны изменить свое мнение", — отмечает собеседник в дипломатических кругах.

Ранее на своей пресс-конференции президент Украины озвучил, что хотел встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином.