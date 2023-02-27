Украина ни при чем: эксперт назвал истинные причины "мирного плана" Китая

"Мирный палн" был своеобразной гарантией для того, чтобы в дальнейшем Китай мог обвинять США в дестабилизации ситуации в мире

Так называемый "мирный план" Китая — это вынужденная реакция властей. Война в Украине является частью более глобальных процессов, которые связаны с перераспределением политического и экономического влияния, а также с изменением баланса сил в мире.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" выразил аналитик украинского Института будущего Илия Куса. По его словам, Китай заинтересован в том, чтобы подобного рода изменения не происходили без его участия.

Власти Китая не комментировали войну в Украине на протяжении всего года. Но эта страна позиционирует себя, как великое государство, поэтому реакция на войну была необходима. Особенно на фоне слухов и рассуждений о позиции Си Цзиньпина.

"Коммуникация Китая насчет войны в Украине была неактивной, но сейчас есть целый документ, который посвящен Украине и глобальной безопасности в целом. "Мирный план" был написан для того, чтобы Китай мог занять высокоморальную выгодную позицию, чтобы в последствии с этой позиции критиковать своих соперников, в частности США", — считает Илия Куса.

Кроме того, этот документ даст Китаю возможность продолжать дискурсивную войну против США. Всему миру будет преподноситься нарратив, что Китай выступает за мир и справедливость, а США — за войну и дестабилизацию. Украина не имеет вообще никакого отношения к "мирному плану" Китая — в его основе лежат исключительно китайско-американские отношения.

"И еще один вариант. Китай опубликовал этот план для того, чтобы в будущем оправдывать отношения с россией. Например, если они действительно начнут какие-то поставки оружия или увеличат поставки электроники, комплектующих и других товаров двойного назначения, что уже происходит, но пока точечно. Они смогут сказать: "Мы предлагали, но нас никто не послушал. Руки у нас развязаны, и мы можем делать то, что считаем нужным", — сказал Илия Куса.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в кремле прокомментировали "мирный план" Китая. В россии собираются его тщательно изучить, заявил дмитрий песков.