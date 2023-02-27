У путина прокомментировали мирный план от Китая

В кремле изучают китайский "мирный план"

"Мирный план" Китая по прекращению войне в Украине, который тот представил к годовщине полномасштабного российского вторжения и который уже успели раскритиковать на Западе и в Киеве, решили прокомментировать и в москве. Там собираются его тщательно изучить.

Как передают российские пропагандисты, пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков, комментируя "мирный план", заявил, что "его детали — предмет тщательного анализа, это длительный и напряженный процесс".

При этом, отметил песков, в настоящее время предпосылок для переговоров по Украине нет, а так называемая "спецоперация" якобы движется в сторону поставленных целей.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, комментируя "мирный план" Китая, заявил, что "это был не мирный план. Мне кажется, что Китай показал свои мысли", но в тоже время позитивно оценил шаги Поднебесной в плане того, что там начали говорить о нашей стране.

Ранее мы писали о том, что канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал "мирный план" Китая, а МИД Казахстана поддержал его.

Также мы сообщали о том, что бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", чего нет в мирном плане КНР.