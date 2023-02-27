У путіна прокоментували мирний план від Китаю

У кремлі вивчають китайський "мирний план"

"Мирний план" Китаю щодо припинення війни в Україні, який той представив до річниці повномасштабного російського вторгнення і який уже встигли розкритикувати на Заході та у Києві, вирішили прокоментувати і в москві. Там збираються його ретельно вивчити.

Як передають російські пропагандисти, прес-секретар володимира путіна дмитро пєсков, коментуючи "мирний план", заявив, що "його деталі — предмет ретельного аналізу, це тривалий і напружений процес".

При цьому, зазначив пєсков, наразі передумов для переговорів щодо України нема, а так звана "спецоперація" нібито рухається у бік поставлених цілей.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, коментуючи "мирний план" Китаю, заявив, що "це був не мирний план. Мені здається, що Китай показав свої думки", але водночас позитивно оцінив кроки Піднебесної щодо того, що там почали говорити про нашу країну.

Раніше ми писали про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував "мирний план" Китаю, а МЗС Казахстану підтримало його.

Також ми повідомляли про те, що колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів "Телеграфу", чого немає у мирному плані КНР.