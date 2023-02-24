"До Китаю немає великої довіри": у Байдена і НАТО відреагували на мирний план Сі Цзіньпіна

План оцінили вже у США та НАТО

На Заході прокоментували "мирний план" Китаю, який той розробив та запропонував до роковин російського вторгнення. Там до нього поставилися з часткою скептицизму, заявивши, що до Піднебесної "немає великої довіри".

Так, наприклад, в адміністрації президента США Джо Байдена, коментуючи мирний план, нагадали, що війна може закінчитись хоч завтра, якщо путін виведе війська з України.

"Україна не нападала на росію, НАТО не нападав на росію, США не нападали на росію. Це була війна вибору, яку розпочав путін", — передає СNN слова радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

А в "мирному плані", на його думку, можна зупинитися вже на першому пункті "повага до суверенітету всіх країн".

"Ну моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі суверенітету всіх націй", — підкреслив Салліван.

У свою чергу в НАТО з цього приводу взагалі заявили, що до "Китаю немає великої довіри" через вчинки, які він робив раніше.

"Що стосується запропонованих Китаєм принципів. Насамперед до Китаю немає великої довіри, оскільки вони не змогли засудити вторгнення росії. І вони підписали угоду про безлімітну дружбу з росією перед вторгненням", — сказав Єнс Столтенберг на прес-конференції в Таллінні .

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні вже була перша реакція на китайську ініціативу. Її озвучив президент Володимир Зеленський.

Також ми повідомляли, що прості громадяни також дуже холодно зустріли цей "мирний план".