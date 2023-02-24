У Зеленського відповіли на мирний план від Китаю: "Це не про мир"

В Офісі президента нагадали про важливий пункт, який має бути присутнім у будь-якому мирному плані щодо України

Після того, як Китай офіційно представив своє бачення "мирного плану" у війні в Україні, в нашій країні вже встигли відреагувати на цю ініціативу. В Офісі президента зазначили, що будь-які пропозиції щодо мирного врегулювання конфлікту повинні мати один важливий пункт.

Так, коментуючи "мирний план" Китаю радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що ініціативи, які передбачають лише "припинення вогню", — це історія не про мир, а про заморожування конфлікту.

"Мирний план", який передбачає лише "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу та продовження окупації території України – це не про мир, а про заморожування війни, програш нашої країни, наступні етапи російського геноциду", — говорить Подоляк.

Він також нагадав, що позиція України давно відома — "виведення російських військ до кордонів 1991 року".

Нагадаємо, що раніше свою оцінку ініціативи Китаю вже надав президент України Володимир Зеленський.

Також ми повідомляли про те, що НАТО і Байден прокоментували "мирний план" Китаю. Там виявилися досить скептично до нього налаштовані і заявили, що до Китаю "немає великої довіри".