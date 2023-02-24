У Зеленского ответили на мирный план от Китая: "Это не про мир"

В Офисе президента напомнили о важном пункте, который должен присутствовать в любом мирном плане по Украине

После того, как Китай официально представил свое видение "мирного плана" в войне в Украине в нашей стране уже успели отреагировать на эту инициативу. В Офисе президента отметили, что любые предложения по мирному урегулированию конфликта должны в себе иметь один важный пункт.

Так, комментируя "мирный план" Китая советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что инициативы, которые предусматривают только "прекращение огня" — это история не о мире, а о замораживании конфликта.

"Мирный план", предусматривающий только "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины – это не о мире а о замораживании войны, проигрыше нашей страны, последующие этапы российского геноцида", — говорит Подоляк.

Он также напомнил, что позиция Украины давно известна — "вывод российских войск к границам 1991 года".

Напомним, что ранее свою оценку инициативе Китая уже дал президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы сообщали о том, что в НАТО и у Байдена прокомментировали "мирный план" Китая. Там оказались довольно скептически к нему настроены и вовсе заявили, что к Китаю "нет большого доверия".