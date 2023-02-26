Шольц розкритикував "мирний план" Китаю, а МЗС Казахстану підтримало його

У "плані" немає вимог виведення російських військ з України, і це не може не насторожувати

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який приємно дивує останнім часом своєю позицією щодо поставок зброї Україні, виступив з критикою пропозиції Китаю щодо врегулювання війни рф проти нашої держави.

Свою позицію він виклав в інтерв’ю Welt.

За словами канцлера, у документі немає чіткої позиції щодо виведення російських військ з території України.

"На мій погляд, немає чіткої лінії, яка б говорила: російські війська також мають бути виведені", — сказав Шольц.

Канцлер наголосив, що "ніякого диктованого миру на умовах рф бути не може".

Водночас Шольц назвав "чудовим" засудження Китаєм застосування ядерної зброї.

Водночас у МЗС Казахстану дали зовсім іншу оцінку подану Китаєм документу, заявивши, що позиція Китаю щодо "врегулювання української кризи" заслуговує на підтримку, оскільки має сприяти припиненню кровопролиття.

Про це йдеться у повідомленні на сайті казахстанського МЗС.

"Казахстан вітає позицію Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, яка заслуговує на підтримку як припинення кровопролиття на основі територіальної цілісності, незалежності та суверенітету держав відповідно до принципів Статуту ООН. Вважаємо безальтернативним мирне вирішення цієї проблеми виключно на основі міжнародного права та принципу ", — сказано у заяві.

Також у МЗС Казахстану закликали "залучені у військовий конфлікт сторони" припинити бойові дії і якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, що в першу річницю початку війни Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо війни росії проти України. Він складається з 12 пунктів, але в жодному з них прямо не йдеться про війну і російську агресію, при цьому Пекін виступає за зняття санкцій з рф. Згодом президент США Джо Байден заявив, що запропонований Китаєм "мирний план" не є вигідним нікому, крім росії. Про характер документа свідчить те що, що позитивно до " мирного плану " поставилася лише російська федерація.