"Мирна" гра Китаю: дипломат оцінив раптове включення КНР у завершення війни в Україні

Олександр Левченко розказав "Телеграфу", що треба чекати від нової позиції Пекіну

Якщо Китай у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну чітко не засудить російську агресію, така позиція може свідчити, що Пекін та москва перед нападом рф могли таємно домовлятися про насильницький перерозподіл світу.

Таку думку "Телеграфу" висловив історик, дипломат, посол України в Хорватії та БіГ (2010-2017 рр.) Олександр Левченко, підбиваючи підсумки безпекової конференції в Мюнхені та оцінюючи нову "мирну" ініціативу КНР.

Левченко нагадав, що у Мюнхені глава китайської дипломатії Ван Ї анонсував, що цього тижня Китай представить власну пропозицію політичного вирішення війни в Україні.

"Ван Ї поскаржився на поновлений "менталітет холодної війни", підкресливши, що Пекін стане на бік миру та діалогу. Він оголосив про прихильність своєї країни до мирних переговорів, які будуть оформлені у формі документа про політичне закінчення війни. Водночас, Ван Ї заявив, що Китай вважає, що є "певні сили", які нібито не хочуть успіху мирних переговорів між Україною та росією, у підтексті звинувачуючи незрозуміло в чому, низку західних країн. Китайський спікер зазначив, що при цьому необхідно поважати законні інтереси росії", — зазначив дипломат.

Олександр Левченко також відмітив, що Китай досі не засуджував вторгнення росії в Україну, натомість критикував західні санкції проти москви та продаж зброї Києву. "Водночас Пекін уникав демонстрації чіткої солідарності з росією, щоб не поставити під загрозу власні торговельні відносини із Заходом, — продовжив він. — Очікується, що президент Китаю Сі Цзіньпін виступить з "промовою про мир" у річницю вторгнення росії в Україну 24 лютого ц.р., продовжуючи так звану лінію закликів до миру".

"Насамперед зазначимо, що Китай гарантував територіальну цілісність України відповідно до Будапештського меморандуму, коли Київ відмовився від свого ядерного потенціалу на користь російської федерації, який у двадцять разів перевищував китайський, лише з однією умовою непорушності існуючих кордонів своєї країни. А це означає, що Кримський півострів і всі тимчасово окуповані росією території українського Донбасу належать до державно-правового простору України як країни-засновниці ООН. Про це говорить Статут ООН і всі міжнародні конвенції, учасниками яких також є Китай і рф", — каже Левченко.

Дипломат також нагадав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з головою китайської дипломатії в рамках Мюнхенської безпекової конференції. Вони погодилися, що всі ініціативи щодо відновлення миру в Україні мають ґрунтуватися на принципі територіальної цільності, який є одним із основних в Статуті ООН. Під час виступу перед учасниками конференції Ван Ї підтримав Україну та необхідність захисту її територіального суверенітету і незалежності. Водночас високопоставленій китайській політик наголосив, шо Україна є мостом між Заходом і Сходом, а не лінією бою між великими державами.

"За кілька тижнів до вторгнення минулого року, москва і Пекін погодилися на партнерство "без обмежень" і наблизилися до формування осі націй, які прагнуть збалансувати глобальний вплив Америки. Не виключено, що напад росії на Україну став першим кроком у намірах насильницького перерозподілу сил у світі. Таким чином, майбутній мирний план Пекіна проллє світло на все. Чи є щирість у намірах зупинити війну, розпочату рф, і вимагати повернення окупаційної російської армії додому, чи це просто багато слів про мир без пошуку визначення, хто і як розпочав неспровоковану війну, а також відповідно до норм і принципів міжнародного права вимоги покарання військових злочинців та політичних ініціаторів цієї війни. Побачимо, чи Пекін нарешті засудить москву за неспровокований напад на Україну", — зазначає історик.

За його словами, якщо засудження не відбудеться, "тоді ця китайська мирна ініціатива коштує менше копійки, і це просто затуманення ситуації і бажання допомогти росії якось вибратися з цієї ситуації, в яку вона потрапила".

"Західні лідери обережно підтримали цей крок як першу ознаку того, що Китай визнає цю війну не лише європейською справою. Водночас Пекін уже почав консультації з Німеччиною, Францією та Італією. Міністр закордонних справ Німеччини Ана Бербок привітала цей крок Пекіну, підкресливши, що як постійний член Ради Безпеки ООН Китай повинен використовувати свій вплив для забезпечення миру в усьому світі. Вона підкреслила, що справедливий мир передбачає, що ті, хто порушив територіальну цілісність, виведуть свою армію з окупованих територій. Мир у всьому світі ґрунтується на визнанні територіальної цілісності та суверенітету кожної країни. А без виведення російської армії з української території шансів зупинити війну немає", — стверджує Левченко.

Водночас, як додає дипломат, усі чутки про якісь територіальні поступки російській федерації є абсолютно неприйнятними, "і це означає, що ми всі стаємо здобиччю російської сторони". Подібною до Німеччини була позиція Франції та Італії.

"Міністр закордонних справ Бразилії Вієйра підкреслив, що його країна засуджує російську агресію, в тому числі в ООН. Він вважає, що всі повинні ще раз спробувати знайти мирні рішення, маючи на увазі китайську ініціативу. "Не можна обмежуватися лише розмовами про війну. Можливо, переговори не розпочнуться відразу, але крок за кроком мають створюватися умови для їх організації", — додає експосол.

"Кожне зміцнення китайської могутності є також зміцненням надії на мир у світі", — заявив Ван Ї. Тільки б це не була гра слів, якою свого часу Zловживала кремлівська пропаганда ще в СРСР. Тоді завжди офіційно говорилося, що СРСР веде могутню боротьбу за мир, або хоча б за половину миру. Справа в тому, що в російській мові слова "мир" і "світ" звучать і пишуться однаково", — резюмував Олександр Левченко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головний дипломат Китаю назвав розв’язану путіну війну "українською кризою".

Також "Телеграф" повідомляв, що Китай жорстко став на бік росії.