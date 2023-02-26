Шольц раскритиковал "мирный план" Китая, а МИД Казахстана поддержал его

В "плане" нет требования вывода российских войск из Украины, и это не может не настораживать

Канцлер Германии Олаф Шольц, приятно удививший в последнее время своей изменившейся позицией по войне в Украине, выступил с критикой предложения Китая по урегулированию войны в Украине.

Свою позицию он изложил в интервью изданию Welt.

По словам канцлера, в документе нет четкой позиции по выводу российских войск с территории Украины.

"С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены", — сказал Шольц.

Также он подчеркнул, что "никакого диктованного мира по-русски быть не может".

В то же время Шольц назвал "замечательны" осуждение Китаем применение ядерного оружия.

В то же время в МИД Казахстана дали совершенно другую оценку представленную Китаем документу, заявив, что позиция Китая относительно "урегулирования украинского кризиса" заслуживает поддержки, так как должна способствовать прекращению кровопролития.

Об этом говорится в сообщении на сайте казахстанского МИДа.

"Казахстан приветствует позицию Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса, которая заслуживает поддержки, как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с принципами Устава ООН. Считаем безальтернативным мирное решение этой проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН", — сказано в заявлении.

Также в МИД Казахстана призвали "вовлеченные в военный конфликт стороны" прекратить боевые действия и как можно быстрее сесть за стол переговоров.

Напомним, что в первую годовщину начала войны, Китай обнародовал свой "мирный план" по войне рф против Украины. Он состоит из 12 пунктов, но ни в одном из них прямо речь не идет о войне и российской агрессии, при этом Пекин выступает за снятие санкций с рф. Вскоре президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем "мирный план" не выгоден никому, кроме россии. О характере документа свидетельствует тот факт, что положительно к "мирному плану" отнеслась только российская федерация.