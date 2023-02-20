"Мирная" игра Китая: дипломат оценил внезапное включение КНР в завершение войны в Украине

Александр Левченко рассказал "Телеграфу", что следует ождать от новой позиции Пекина

Если Китай в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину четко не осудит российскую агрессию, такая позиция может свидетельствовать, что Пекин и москва перед нападением рф могли тайно договариваться о насильственном перераспределении мира.

Такое мнение "Телеграфу" выразил историк, дипломат, посол Украины в Хорватии и БиГ (2010-2017 гг.) Александр Левченко, подводя итоги конференции в Мюнхене и оценивая новую "мирную" инициативу КНР.

Левченко напомнил, что в Мюнхене глава китайской дипломатии Ван И анонсировал, что на этой неделе Китай представит собственное предложение о политическом решении войны в Украине.

"Ван И пожаловался на восстановленный "менталитет холодной войны", подчеркнув, что Пекин станет на сторону мира и диалога. Он объявил о приверженности своей страны к мирным переговорам, которые будут оформлены в форме документа о политическом окончании войны. В то же время Ван И заявил, что Китай считает, что есть "определенные силы", которые якобы не хотят успеха мирных переговоров между Украиной и россией, обвиняя в подтексте непонятно в чем ряд западных стран. Китайский спикер отметил, что при этом необходимо уважать законные интересы россии", — отметил дипломат.

Александр Левченко также подчеркнул, что Китай до сих пор не осуждал вторжения россии в Украину, а критиковал западные санкции против москвы и продажу оружия Киеву. "В то же время Пекин избегал демонстрации четкой солидарности с россией, чтобы не поставить под угрозу собственные торговые отношения с Западом", — продолжил он. — Ожидается, что президент Китая Си Цзиньпин выступит с "речью о мире" в годовщину вторжения россии в Украину 24 февраля с.г., продолжая так называемую линию призывов к миру".

"Прежде всего отметим, что Китай гарантировал территориальную целостность Украины в соответствии с Будапештским меморандумом, когда Киев отказался от своего ядерного потенциала в пользу российской федерации, который в двадцать раз превышал китайский. Только с одним условием — незыблемости существующих границ нашей страны. А это значит, что Крымский полуостров и все временно оккупированные россией территории украинского Донбасса принадлежат государственно-правовому пространству Украины как стране-основательнице ООН. Об этом говорит Устав ООН и все международные конвенции, участниками которых также являются Китай и рф", — говорит Левченко.

Дипломат также напомнил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой китайской дипломатии в рамках Мюнхенской конференции безопасности. Они согласились, что все инициативы по восстановлению мира в Украине должны основываться на принципе территориальной цельности, который является одним из основных в Уставе ООН. Во время выступления перед участниками конференции Ван поддержал Украину и необходимость защиты ее территориального суверенитета и независимости. В то же время высокопоставленный китайский политик подчеркнул, что Украина является мостом между Западом и Востоком, а не линией боя между великими государствами.

"За несколько недель до вторжения в прошлом году, москва и Пекин согласились на партнерство "без ограничений" и приблизились к формированию оси наций, стремящихся сбалансировать глобальное влияние Америки. Не исключено, что нападение россии на Украину стало первым шагом в намерениях насильственного перераспределения сил в мире. Таким образом, будущий мирный план Пекина прольет свет на все. Есть ли искренность в намерениях остановить войну, начатую рф, и требовать возвращения оккупационной русской армии домой, или это просто много слов о мире без поиска определения, кто и как начал неспровоцированную войну. А также в соответствии с нормами и принципами международного права требования наказать военных преступников и политических инициаторов этой войны", — аргументирует историк.

По его словам, если осуждения не будет, "тогда эта китайская мирная инициатива стоит меньше копейки, и это просто затуманивание ситуации и желание помочь россии как-то выбраться из ситуации, в которую она попала".

"Западные лидеры осторожно поддержали этот шаг как первый признак того, что Китай признает эту войну не только европейским делом. В то же время Пекин уже начал консультации с Германией, Францией и Италией. Министр иностранных дел Германии Ана Бербок приветствовала этот шаг Пекина, подчеркнув, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай должен использовать свое влияние для обеспечения мира во всем мире, подчеркнув, что справедливый мир предполагает, что те, кто нарушил территориальную целостность, выведут свою армию с оккупированных территорий. Мир во всем мире основывается на признании территориальной целостности каждой страны. А без вывода российской армии с украинской территории шансов остановить войну нет", — утверждает Левченко.

В то же время, как добавляет дипломат, все слухи о каких-то территориальных уступках российской федерации абсолютно неприемлемы, "и это означает, что мы все становимся добычей российской стороны". Подобной Германии была позиция Франции и Италии.

"Министр иностранных дел Бразилии Виейра подчеркнул, что его страна осуждает российскую агрессию, в том числе в ООН. Он считает, что все должны еще раз попытаться найти мирные решения, имея в виду китайскую инициативу. Нельзя ограничиваться только разговорами о войне. Возможно, переговоры не начнутся сразу, но шаг за шагом должны создаваться условия для их организации", – добавляет экс-посол.

"Каждое укрепление китайского могущества является также укреплением надежды на мир в мире", — заявил Ван И. Только бы это ни была игра слов, которой в свое время злоупотребляла кремлевская пропаганда еще в СССР. Тогда всегда официально говорилось, что СССР ведет мощную борьбу за мир или хотя бы за половину мира. Дело в том, что в русском языке слова "мир" и "мир" звучат и пишутся одинаково", — резюмировал Александр Левченко.

Напомним, ранее мы писали о том, что главный дипломат Китая назвал развязанную путиным войну "украинским кризисом".

Также "Телеграф" сообщал, что Китай жестко встал на сторону россии.