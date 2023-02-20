Мюнхенская конференция. 5 главных сигналов для Украины и мира

Страны Запада продолжают консолидироваться против россии и начали "заигрывать" с Китаем

Накануне в немецком Мюнхене завершилась международная конференция по безопасности, центральной темой которой была война в Украине, противодействие россии и глобальное влияние агрессии рф на мировую безопасность.

"Телеграф" собрал в условную подборку пятерку наиболее важных заявлений и событий, произошедших на форуме (который неофициально называют "Давосом по безопасности"), и которые имеют важное значение для Украины и мировой безопасности.

1. Бан путина с Ираном и "заигрывание" с КНР

Если в прошлом году россия сама отказалась делегировать своих представителей в Мюнхен, мотивируя это "потерей интереса к конференции", в этом году уже сами организаторы форума официально отказались приглашать рф.

А перед саммитом глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген и вовсе заявлял, что нынешней россии следует провести настоящую "депутинизацию", прежде чем начинать возобновление отношений с другими государствами, в частности Германией. По мнению дипломата, подобное "очищение" россии придется пройти, как в свое время гитлеровская Германия и ее союзники проходили через денацификацию после поражения во Второй мировой войне.

Но трибуну для выступлений россияне все же получили — площадку для антипутинских заявлений организаторы предоставили оппонентам кремля Гарри Каспарову, Михаилу Ходорковскому, Жанне Немцовой, Юлии Навальной и Дмитрию Гудкову.

Также в этом году форум обошелся и без Ирана, ранее приглашавшегося в Мюнхен на саммиты безопасности.

Среди самых интересных гостей конференции — руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И. На полях саммита глава китайской дипломатии даже провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. "Мы согласились, что фундаментальный принцип территориальной целостности, закрепленный в Уставе ООН, священн для обоих наших государств. Я в очередной раз подчеркнул, что все инициативы, направленные на восстановление мира в Украине, должны базироваться на нем", — цитирует Кулебу пресс-служба отечественного внешнеполитического ведомства.

До этого стало известно, что Пекин предлагает свой "мирный план" для окончания войны в Украине. Ван И не раскрывал суть документа, который на днях представит Китай, но подчеркнул, что "суверенность должна уважаться". "Не может быть ядерной войны. Мы будем противостоять использованию ядерных технологий не в мирных целях. Также вместе мы должны противостоять использованию химического и биологического оружия в любых ситуациях", — также отмечал дипломат КНР, который после Мюнхена отправился в москву.

2. Дальнобойные ракеты для Украины

О намерениях их передать Киеву чуть ли не впервые публично заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. "Нам нужна военная стратегия по Украине. путин думает, что Запад устал от помощи Украине, но это не так. Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку. Мы будем поставлять дальнобойные боеприпасы и системы ПВО", — заявил глава британского правительства.

Он также призвал союзников удвоить военную помощь украинской стороне, даже если это исчерпает западные запасы.

3. Условия для европерспектив Украины

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель в своем выступлении спрогнозировал, что Украина станет членом Евросоюза после войны, но нужно изменить "правила процедуры" для вступления новых членов.

"Украина принадлежит к семье Европейского Союза. И она будет членом ЕС однозначно после случившегося. После российских бомбардировок и убийств", — заявил Боррель, добавляя, что будущее Украины будет связано с Европейским Союзом, "это обяжет нас изменить наши правила процедуры".

"Это изменит размер и разнообразие Европы, поэтому если Украина станет членом — многие Балканские страны также это сделают", — спрогнозировал Боррель, уточняя, что Киеву еще нужно будет завершить "домашнее задание".

4. Танки и самолеты для ВСУ

В дискуссиях по дальнейшей вооруженной поддержке Украины на конференции в Мюнхене топ-политики вновь поднимали вопросы танков.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц призвал партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного образца, как можно быстрее поставить их Украине. По его словам, ФРГ якобы будет способствовать этому.

"Все те, кто могут прислать боевые танки данного типа, должны сделать это. Министр обороны Борис Писториус, министр иностранных дел Бербок и я лично интенсивно призываем к этому. Германия будет делать все, что в ее силах, чтобы сделать эти решения более легкими для партнеров. К примеру, обучая украинских солдат управлять танками здесь, в Германии, или оказывая поддержку с точки зрения поставок и логистики", — заявил немецкий чиновник.

При этом Шольц признал ситуацию с танковой коалицией как "очень сложный кейс". Он заверил, что ФРГ активно работает, чтобы все страны, обещавшие передать танки, сделали это. Германия передает очень современные танки, подчеркнул канцлер ФРГ, но другие страны могут передать более старые модели.

"Вся эта помощь будет иметь конкретный военный эффект", — убежден глава немецкого правительства.

В свою очередь министр обороны ФРГ Писториус уточнил журналистам в Мюнхене, что "германские танки Leopard прибудут в Украину, позднее всего, в крайнюю неделю марта".

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении относительно усиления ВСУ танками и авиацией прибег к осторожным формулировкам: "Мы должны усилить наши усилия с целью помочь народу Украины. Чтобы Украина сама могла начать контрнаступление, чтобы получить приемлемые условия для переговоров, и в тот момент, когда это выберет Украина. Мы готовы интенсифицировать наши усилия. Следующие месяцы и недели будут решающими. Вместе с тем мы должны быть готовы к длительному конфликту… Наше единство важно, чтобы предоставить Украине средства, которые позволят ей вернуться за стол переговоров на приемлемых условиях, работать над долговременным миром на условиях, которые будут определять сами украинцы".

В то же время польский премьер-министр Матеуш Моравецкий был более решительным и сообщил, что Польша готова к передаче ВСУ самолетов в рамках более широкой коалиции. "Мы готовы к этому", — сказал Моравецкий, подчеркнув, что поляки "вдохновляют" других делать это.

Моравецкий отметил, что союзники должны "помочь Украине защититься и в воздухе". Он сообщил, что ведется диалог с США, поскольку Польша должна стать частью большей коалиции во главе с Америкой. Польский премьер также снова отметил, что для передачи Украине современных, а не советских истребителей, их должно быть достаточно для самой Польши. В стране насчитывается 48 F-16, одновременно поляки заказали новые F-35 и FA-50 из Кореи.

Впрочем, пока далее разговоров и общих заявлений от мировых лидеров самолетная тема по итогам Мюнхена(как и после недавнего "Рамштайна-9") не продвинулась.

5. Мировой порядок без россии

Во время выступления в Мюнхене Макрон поддержал дискуссию по реформированию Совбеза ООН и послевоенному устройству мира в контексте безопасности.

"Нам придется уточнять глобальный порядок и его инклюзивность. Частью этого, по определению, является (реформирование. – Авт.) Совета Безопасности ООН. Будем очень четкими в этом: один из постоянных членов просто решил убить те правила, которые он должен отстаивать. Поэтому мы должны реформировать (СБ ООН. – Авт.) и переформировать его", — заявил французский президент.

Кроме того, Макрон признал, что "пока не время для диалога (с путиным. — Авт.), ведь россия избрала войну, ее эскалацию и выбрала идти путем военных преступлений и нападений на гражданскую инфраструктуру".

При этом лидер Франции указал на то, что рф проводит дестабилизацию не только в Украине, но и в Африке, а также на Кавказе, отмечая роль в этом "Группы Вагнера". Также Макрон признал, что ранее верил заверениям путина, что у российского правительства нет отношения к этой ЧВК.

Не обошлось без скандала. Как пишет издание Le Figaro, возвращаясь в Париж Макрон рассказал журналистам, что является противником распада россии после войны или военных операций на территории рф.

"Хочу, чтобы россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла защитить свою позицию, но убежден, что в конечном итоге это не закончится военным путем… Не думаю, как некоторые считают, что россия должна быть полностью разгромлена, атакована на своей земле. Эти наблюдатели хотят, прежде всего, раздавить россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", — отметил политик.

Вице-президент США Камала Гаррис заверила, что США будут продолжать поддерживать юридический процесс в Украине и международные расследования военных преступлений россии, "поскольку справедливость должна победить".

"Штаты официально отмечают, что россия совершает преступления против человечности. Я говорю всем совершающим эти преступления и их руководителям, которые являются соучастниками преступления: вы будете привлечены к ответственности", — сказала она, добавляя, что через год после начала полномасштабной войны "Киев все еще стоит, россия ослаблена, а НАТО сильнее, чем когда-либо".

Кроме того, за спиной у путина при посредничестве США на полях Мюнхена Армения и Азербайджан провели двустороннюю встречу (впервые с конца октября-2022). После переговоров обе стороны заявили о достижении прогресса в заключении мирного соглашения.

Однако уже на панельной дискуссии о развитии безопасности на Южном Кавказе обе страны высказали противоположные позиции относительно статуса Нагорного Карабаха, блокады Лачинского коридора и направления предстоящих переговоров.

Отметим, летом прошлого года экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на фоне ослабления путинского ОДКБ с официальным визитом посещала Армению. Похоже, Вашингтон не оставляет попыток в обход кремля урегулировать ситуацию и вокруг Карабаха.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выступил на 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Гарант призвал страны Запада помочь Украине, а не проводить провальную политику умиротворения агрессора.

Также "Телеграф" писал, что по словам Зеленского, на Западе снимается табу по поставкам Украине дальнобойных ракет.