"Тихоня" Шольц четко ответил российской пропаганде насчет западного оружия

Канцлер заявил, что "путинский ревизионизм не победит"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, которого ранее открыто обвиняли в нерешительности в вопросах отношения к россии и поддержки Украины оружием, в последнее время изменил свою риторику и резко ответил российской пропаганде насчет западного оружия.

Как пишет "Укринформ", на Мюнхенской конференции по безопасности Шольц заявил, что это не Запад затягивает войну, которую развязала россия, передачей оружия Украине, а президент россии владимир путин, не желающий завершать ее.

"Это не наше оружие продляет войну, а наоборот. Чем раньше путин увидит, что его империалистические цели не реализуются, тем больше шансов на завершение этой войны", — передает издание слова Шольца.

Также канцлер добавил, что "путинский ревизионизм не победит", ведь Украина сейчас объединена как никогда, а рядом с ней стоит как никогда сплоченная Европа, а НАТО укрепляется и расширяется.

Кроме того, он указал на необходимость привлечения к ответственности виновных в совершении военных преступлений в Украине: "Без ответственности нет надежды на долговременный мир". И добавил, что западные общества полностью понимают необходимость помогать Украине и доверяют своим правительствам в том, что они делают. путин, как отметил Шольц, не мог ожидать такой солидарности.

Немецкий канцлер сказал, что был бы рад видеть президента Владимира Зеленского в Мюнхене, но прекрасно понимает, где он должен быть в эти дни.

Напомним, ранее мы писали, что Олаф Шольц принял решение передать Украине танки Leopard 2.

Также мы сообщали, что в Германии не исключили, что Украина получит самолеты.