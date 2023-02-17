Зеленский назвал антикоррупционную систему в Украине одной из мощнейших в Европе

Антикоррупционная система в Украине заработает на полную мощность после назначания нового главы НАБУ

Президент Владимир Зеленский уверен, что в Украине одна из самых мощных антикоррупционных систем в Европе. По его словам, глубокой коррупции в стране на сегодня нет.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 17 февраля, передает "УП". По его словам, антикоррупционная система в Украине заработает на все 100% после того, как выберут нового главу НАБУ.

Президент заявил, что война повлияла на искоренение коррупции в стране. Многие нечестные украинцы остались на оккупированных территориях и начали сотрудничать с россиянами.

"Глубинной коррупции в Украине нет. Многое вымыла война, многие сбежали из государства, если говорить откровенно, многие остались с оккупантами по своей воле. Есть реформы, есть антикоррупционная система – у нас она одна из самых мощных в Европе. У нас много институтов", — сказал Владимир Зеленский.

Также он напомнил, что в марте закончится конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро. После назначения нового главы НАБУ антикоррупционная система в Украине будет работать "на сто процентов", уверен Зеленский. Он подчеркнул, что послевоенное общество не будет прощать любые коррупционные шаги.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что искоренить коррупцию в Украине полностью не получится. Но у общества есть шанс сделать ее невыгодной, считает экономист Андрей Длигач.