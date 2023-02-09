Коррупция во время войны – это государственная измена

Украине будет сложно победить, когда у нас беспорядок в тылу

Коррупция во время войны убивает в прямом смысле этого слова. И такая коррупция мешает нам поскорее победить врага. Она уничтожает веру украинцев в свое государство и веру наших партнеров в Украину. Коррупция бывает разной, но любая опасна для воюющей страны.

Например, начальник департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий своей подписью, как утверждают СМИ, одобрил поставки ВСУ яиц по 17 грн за штуку и картофеля по 20 грн за кг, что вдвое дороже рынка. Это соглашение удалось аннулировать на взлете благодаря огласке, но есть другие. СБУ разоблачила чиновников Минобороны, которые на своем уровне нанесли ущерб на схемах с питанием на 120 млн грн. Все того же Хмельницкого обвиняют в растрате 108 млн. гривен на обеспечении подразделений ВСУ некачественными бронежилетами. А некий советник министра помог украсть в армии 1,7 млрд грн, заявляют в Генпрокуратуре.

Также СБУ разоблачила более 10 чиновников, подозреваемых в причастности к схеме хищения средств на экспорте украинского зерна. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. Коррупционеры создали более 370 фиктивных компаний и через них продавали зерно за границу без уплаты налогов. БЭБ насчитало 5,2 млрд гривен убытков. А эти деньги могли пойти на обеспечение военных, и не пришлось бы отменять надбавки к их зарплате.

Батальоны "Монако", "Вена" и "Дубай" насчитывают десятки депутатов, судей и чиновников, которые живут "там", а получают "здесь". Кто не успел уехать, прячется от работы в Украине. На государственном предприятии "Мирноградуголь" жалуются, что с начала российского вторжения 53-летний руководитель компании Сергей Пахомов не появлялся на рабочем месте, хотя получает зарплату. У ГП масса проблем из-за войны и плохого менеджмента, не так давно сотрудникам не платили заработанное, из-за чего шахтеры даже бастовали. И таких "директоров" не один и не два, их компании могли бы работать более эффективно на экономику Украины, если бы они банально ходили на работу.

Свои возможности есть в военных администрациях. СБУ поймала топ-чиновников Сумской ОВА на хищении средств, предназначенных на восстановление инфраструктуры. Сообщения о подозрении получили заместитель председателя Сумской ОВА и и. о. начальника Департамента капитального строительства. Чиновники завышали цены на стройматериалы в два-три раза, наваривая по полтора миллиона на одном объекте. В Одесской ОВА заместитель начальника одного из управлений за взятки выделял земельные участки, говорят правоохранители.

Все эти кейсы объединяют одно – они ослабляют Украину. Нам будет сложно победить, когда у нас беспорядок в тылу. А нам нужно победить. Именно поэтому СБУ и другие правоохранительные органы должны продолжать свои "облавы" на украинских коррупционеров.