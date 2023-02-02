"Вознаграждение" в десятки тысяч долларов: на Одесчине задержали еще одного чиновника-взяточника из ОВА (фото)

Сумма взятки составила 60 тысяч долларов США

Пока в Украине постепенно утихает скандал вокруг взяточничества мэра одного из городов на Одесчине, еще один чиновник из области попался на получении неправомерной выгоды. Представители Службы безопасности задержали заместителя руководителя одного из управлений Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений областной военной администрации, ставшего организатором масштабной преступной схемы вокруг госсредств.

Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил пресс-центр СБУ и областная Одесская прокуратура, отметив, что чиновник ОВА, пользуясь своим служебным положением, за определенные суммы взяток предлагал предпринимателям содействие в беспрепятственном выделении земельных участков в области.

Правоохранители взяли чиновника с поличным, в момент очередного получения неправомерной выгоды от местного бизнесмена в 40 тысяч долларов. Остальные 20 тысяч он должен получить впоследствии. За эти деньги злоумышленник пообещал бизнесмену выделить в аренду две земельные площади, расположенные на побережье Дуная (Рени, Одесская область).

"Вознаграждение" чиновник получал в долларах США

Сейчас правоохранители готовят необходимую документацию, чтобы официально объявить фигуранту о подозрении и избрать в дальнейшем меру пресечения. Взяточнику может грозить наказание в виде срока лишения свободы на срок до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Одессе за взяточничество задержали замглавы ОВА, требовавшего десятки тысяч долларов за помощь в "отмазывании" чиновника от уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.