"Винагорода" у десятки тисяч доларів: на Одещини затримали ще одного чиновника-хабарника з ОВА (фото)

Сума хабаря склала 60 тисяч доларів США

Поки в Україні поступово вщухає скандал навколо хабарництва мера одного з міст Одещини, ще один чиновник з області попався на отриманні неправомірної вигоди. Представники Служби безпеки затримали заступника керівника одного з управлінь Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин обласної військової адміністрації, який став організатором масштабної злочинної схеми навколо держкоштів.

Про це у четвер, 2 лютого, повідомив пресцентр СБУ та обласна Одеська прокуратура, зазначивши, що чиновник ОВА, користуючись своїм службовим становищем, за певні суми хабарів пропонував підприємцям своє сприяння у безперешкодному виділенні земельних ділянок в області.

Правоохоронці спіймали посадовця на гарячому, у момент чергового отримання неправомірної вигоди від місцевого бізнесмена в сумі 40 тисяч доларів. Інші 20 тисяч він мав отримати згодом. За ці кошти зловмисник пообіцяв бізнесмену виділити в оренду дві земельні площі на березі Дунаю (м. Рені, Одеська область).

"Винагороду" чиновник отримував у доларах США

Зараз правоохоронці органи готують необхідну документацію, аби офіційно оголосити фігуранту про підозру та обрати у подальшому запобіжний захід. Хабарнику може загрожувати покарання у вигляді строку позбавлення волі строком аж до 12 років. Досудове розслідування триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Одесі за хабарництво затримали заступника очільника ОВА, який вимагав десятки тисяч доларів за допомогу у "відмазуванні" чиновника від кримінальної відповідальності за привласнення державного майна.