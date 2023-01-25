Мер одного з українських міст затриманий: підозрюють хабар і махінації

Мера викрили одразу після отримання великого хабара

Міського голову одного з населених пунктів Одеської області було затримано правоохоронцями 24 січня. За даними ЗМІ, його разом із ще одним депутатом везуть до Києва.

Як пише видання "Думская", йдеться про мера міста Рені Ігора Плєхова і ще одного неназваного депутата. Журналісти з посиланням на власні джерела уточнюють, що Плєхова підозрюють у махінаціях із землею та хабарі 50 тисяч доларів.

"ЗМІ повідомляють, що затримано його було разом із депутатом міськради, обох везуть до Києва", — йдеться у матеріалі.

При цьому в офіційному Telegram-каналі Національного антикорупційного бюро України з’явилося повідомлення про те, що на Одещині взяли на гарячому одразу після отримання 50 тис. доларів неправомірної вигоди міського голову одного з міст і депутата місцевої ради.

"Чиновники вимагали 100 тис. дол. США за "сприяння" у вирішенні питання про виділення земельної ділянки в оренду під складські приміщення. При отриманні першого траншу їх викрили", — йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі дії тривають.

"Осіб затримано у порядку ст.208. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру", — наголошується в прес-службі.

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