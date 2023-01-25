Мэр одного из украинских городов задержан: подозревают взятку и махинации

Мэра разоблачили сразу после получения крупной взятки

Городской голова одного из населенных пунктов Одесской области был задержан правоохранителями 24 января. По данным СМИ, его вместе с еще одним депутатом везут в Киев.

Как пишет издание "Думская", речь идет о мэре города Рени Игоре Плехове и еще одном неназванном депутате. Журналисты со ссылкой на собственные источники уточняют, что Плехова подозревают в махинациях с землёй и взятке 50 тысяч долларов.

"СМИ сообщают, что задержан он был вместе с депутатом горсовета, обоих везут в Киев", — говорится в материале.

При этом в официальном Telegram-канале Национального антикоррупционного бюро Украины появилось сообщение о том, что в Одесской области взяли с поличным сразу после получения 50 тыс. долларов неправомерной выгоды городского голову одного из городов и депутата местного совета.

"Чиновники потребовали 100 тыс. долл. США за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения. При получении первого транша их разоблачили", — говорится в сообщении.

В настоящий момент следственные действия продолжаются.

"Лиц задерживают в порядке ст.208. Решается вопрос о сообщении им про подозрение", — отмечается в пресс-службе.

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