Корупція під час війни – це державна зрада

Україні буде складно перемогти, коли у нас безлад в тилу

Корупція під час війни вбиває у прямому сенсі цього слова. І така корупція заважає нам швидше перемогти ворога. Вона знищує віру українців у свою державу і віру наших партнерів в Україну. Корупція буває різною, але всяка є небезпечною для воюючої країни.

Наприклад, начальник департаменту держзакупівель Міноборони Богдан Хмельницький своїм підписом, як стверджують ЗМІ, схвалив поставки ЗСУ яєць по 17 грн за штуку і картоплі по 20 грн за кг, що вдвічі дорожче ринку. Цю угоду вдалося анулювати на злеті завдяки розголосу, але є інші. СБУ викрила чиновників Міноборони, які на своєму рівні завдали збитків на схемах з харчуванням на 120 млн грн. Все того ж Хмельницького звинувачують у розтраті 108 млн гривень на забезпеченні підрозділів ЗСУ неякісними бронежилетами. А якийсь радник міністра допоміг вкрасти у армії 1,7 млрд грн, заявляють у Генпрокуратурі.

Також СБУ викрила понад 10 високопосадовців, які підозрюються у причетності до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. Корупціонери створили понад 370 фіктивних компаній і через них продавали зерно за кордон без сплати податків. БЕБ нарахувало 5,2 млрд гривень збитків. А ці гроші могли піти на забезпечення військових, і не довелося б відміняти надбавки до їхньої зарплатні.

Батальйони "Монако", "Відень" та "Дубай" налічують десятки депутатів, суддів та чиновників, які живуть "там", а отримують "тут". Хто не встиг виїхати, ховається від роботи в Україні. На державному підприємстві "Мирноградвугілля" скаржаться, що з початку російського вторгнення 53-річний керівник компанії Сергій Пахомов не з’являвся на робочому місці, хоча зарплатню отримує. У ДП маса проблем через війну і поганий менеджмент, не так давно співробітникам не платили зароблене, через що шахтарі навіть страйкували. І таких "директорів" не один і не два, їхні компанії могли б працювати ефективніше на економіку України, якби вони банально ходили на роботу.

Свої можливості є у воєнних адміністраціях. СБУ викрила топчиновників Сумської ОВА на розкраданні коштів, призначених на відбудову інфраструктури. Повідомлення про підозру отримали заступник голови Сумської ОВА та в.о. начальника Департаменту капітального будівництва. Чиновники завищували ціни на будматеріали у два-три рази, наварюючи по півтора мільйона на одному об’єкті. У Одеській ОВА заступник начальника одного з управлінь за хабарі виділяв земельні ділянки, кажуть правоохоронці.

Всі ці кейси об’єднує одне – вони послаблюють Україну. Нам буде складно перемогти, коли у нас безлад в тилу. А нам потрібно перемогти. Саме тому СБУ та інші правоохоронні органи повинні продовжувати свої "облави" на українських корупціонерів.