"Признаков нет": в Минфине США проверили, как Украина тратит финансовую помощь

Украина занимает 116 место в ежегодном Индексе восприятия коррупции

В Минифине США заявили, что не нашли признаков того, что в Украине неправомерно используют финансовую помощь. Чтобы избежать этого и в дальнейшем, США и Украина продолжат тесное сотрудничество, чтобы обеспечить гарантии по предотвращению коррупции.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на ответ Министерства финансов США. Это стало первым комментарием Америки после нескольких увольнений украинских чиновников на фоне крупных скандалов.

"У нас нет никаких признаков того, что средства США использовались в Украине не по назначению. Мы приветствуем постоянные усилия украинских властей по сотрудничеству с нами для обеспечения соответствующих гарантий, чтобы помощь США достигала тех, для кого она предназначена", — заявила официальный представитель Минфина Меган Аппер.

По ее словам, Казначейство США продолжит тесное сотрудничество со Всемирным банком, чтобы отслеживать поступления от США. Это нужно, чтобы Америка была уверена в трате своей финансовой помощи по назначению.

Кроме того, партии республиканцев и демократов США на прошлой неделе похвалили власть Украины за то, что страна оперативно борется с коррупцией. На сегодняшний день наша страна занимает 116 место из 180 стран в ежегодном Индексе восприятия коррупции. Это на одну позицию выше, чем в прошлом году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Кабмин уволил нескольких замминистров Украины. Должности лишился и заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.