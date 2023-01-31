Ознак корупції немає: у Мінфіні США перевірили, як Україна витрачає фінансову допомогу

Україна посідає 116 місце у щорічному Індексі сприйняття корупції

У Мініфіні США заявили, що не знайшли ознаки того, що в Україні неправомірно використовують фінансову допомогу. Щоб уникнути цього і надалі, США та Україна продовжать тісне співробітництво, щоб забезпечити гарантії щодо запобігання корупції.

Про це пише Reuters, посилаючись на відповідь Міністерства фінансів США. Це стало першим коментарем Америки після кількох звільнень українських чиновників на тлі великих скандалів.

"У нас немає жодних ознак того, що кошти США використовувалися в Україні не за призначенням. Ми вітаємо постійні зусилля української влади щодо співпраці з нами для забезпечення відповідних гарантій, щоб допомога США досягала тих, для кого вона призначена", — заявила офіційний представник Мінфіну Меган Аппер.

За її словами, Казначейство США продовжить тісне співробітництво із Світовим банком, щоб відстежувати надходження від США. Це потрібно, щоб Америка була впевнена у витраті своєї фінансової допомоги за призначенням.

Крім того, партії республіканців та демократів США минулого тижня похвалили владу України за те, що країна оперативно бореться із корупцією. На сьогоднішній день наша країна посідає 116 місце зі 180 країн у щорічному Індексі сприйняття корупції. Це на одну позицію вище, ніж торік.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Кабмін звільнив кількох заступників міністрів України. Посади втратив і заступник голови ВП Кирило Тимошенко.