"Сломаем хребет коррупции!" – Александр Поворознюк на открытии подразделения антикоррупционной организации в Хмельницком

Известный общественный деятель Александр Поворознюк присоединился к инициативе открытия ячейки "Стоп коррупции" в Хмельницкой области

9 февраля в Хмельницком открыли новую, 93-ю ячейку ВОО "Стоп коррупции". В инициативе открытия подразделения антикоррупционной организации принял участие известный общественный деятель Александр Поворознюк. Он принял участие в торжествах по случаю открытия местного офиса антикоррупционной организации.

Об этом сообщили в центральном офисе "Стоп коррупции".

"Сегодня Украина воюет с двумя врагами: с российской федерацией и внутренним врагом – коррупцией. Если мы коррупцию не победим – то грош цена всему остальному, потому что за что же гибнут люди на этой войне? Поэтому сегодня задача одна: не мешать президенту, а помогать. Мы будем идти параллельно, и будем помогать президенту бороться с коррупцией, и все сделаем для того, чтобы сломать хребет коррупции", — отметил Александр Поворознюк во время торжественного открытия областной ячейки "Стоп коррупции" в Хмельницкой области.

Поворознюк отметил, что Владимир Зеленский готов слышать простых людей, которые сталкиваются с коррупционными проблемами, поэтому мы видим не только политические заявления по преодолению коррупции, но и конкретные дела. А это вдохновляет общественность на активное сотрудничество с властями ради эффективного противодействия коррупции в стране.

"Чтобы выстроить правильную стратегию борьбы с коррупцией, нужно слышать людей снизу. Я увидел в глазах президента большое желание победить коррупцию, и он слышит простых людей", – добавил Поворознюк.

Он поздравил главу вновь созданного структурного подразделения Наталью Виноградскую с началом работы офиса в Хмельницком и принял участие в публичном обсуждении актуальных коррупционных проблем региона.

"У нас молодая мощная команда, у которой есть силы, а главное – желание бороться с коррупцией. Мы это будем делать охотно", – сказала глава Хмельницкого областного обособленного подразделения Наталья Виноградская.

На открытие нового регионального подразделения антикоррупционной организации съехались представители семьи "СтопКора" из Киева и разных регионов Украины: из Броваров, Василькова, Харькова, Дергачев, Львова, пгт Петрового и других.

"Мы сегодня радостно открываем новую ячейку в Хмельницком, она будет работать и по всей области. Вы можете обращаться в этот офис со всеми вопросами, связанными со злоупотреблениями чиновников и правоохранителей… Для нас это важное и знаковое событие – 93-е подразделение нашей организации", — заметил председатель правления ВОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук в Хмельницком.

Отметим, офис Хмельницкого областного обособленного подразделения "Стоп коррупции" был открыт по адресу ул. Проскуровская, 16.

Напомним, ранее Александр Поворознюк записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое стало вирусным после того, как на него был записан DJ-микс.

В мае 2022 года Поворознюк дал интервью журналисту "Стоп коррупции" Кириллу Вольному, в котором сделал ряд громких заявлений. В частности, обвинил экспрезидента Порошенко в доведении до банкротства банка "Хрещатик" и выводе средств в свои структуры.