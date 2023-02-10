"Зламаємо хребет корупції!" – Олександр Поворознюк на відкритті підрозділу антикорупційної організації у Хмельницькому

Відомий громадський діяч Олександр Поворознюк долучився до ініціативи відкриття осередку "Стоп корупції" на Хмельниччині

9 лютого у Хмельницькому відкрили новий, 93-й осередок ВГО "Стоп корупції". До ініціативи відкриття підрозділу антикорупційної організації долучився відомий громадський діяч Олександр Поворознюк. Він взяв участь в урочистостях з нагоди відкриття місцевого офісу антикорупційної організації.

Про це повідомили в центральному офісі "Стоп корупції".

"Сьогодні Україна воює з двома ворогами: з російською федерацією і внутрішнім ворогом – корупцією. Якщо ми корупцію не переможемо – то грош ціна всьому іншому, бо за що ж гинуть люди на цій війні? Тому на сьогодні задача одна: не заважати президенту, а допомагати. Ми будемо іти паралельно, і будемо допомагати президенту боротися з корупцією, і все зробимо для того, щоб зламати хребет корупції", – зазначив Олександр Поворознюк під час урочистого відкриття обласного осередку "Стоп корупції" на Хмельниччині.

Поворознюк зауважив, що Володимир Зеленський готовий чути простих людей, які стикаються з корупційними проблемами, тому ми бачимо не лише політичні заяви щодо подолання корупції, а й конкретні справи. А це надихає громадськість на активну співпрацю з владою задля ефективної протидії корупції в країні.

"Щоб вибудувати правильну стратегію боротьби з корупцією, треба чути людей знизу. Я побачив в очах президента велике бажання перемогти корупцію, і він чує простих людей", – додав Поворознюк.

Він привітав голову новоствореного структурного підрозділу Наталю Виноградську з початком роботи офісу у Хмельницькому і взяв участь в публічному обговоренні актуальних корупційних проблем регіону.

"В нас молода потужна команда, в якої є сили, а головне – бажання боротись з корупцією. Ми це будемо робити залюбки", – сказала очільниця Хмельницького обласного відокремленого підрозділу Наталія Виноградська.

На відкриття нового регіонального підрозділу антикорупційної організації з’їхались представники родини "СтопКору" з Києва та різних регіонів України: з Броварів, Василькова, Харкова, Дергачів, Львова, смт Петрового та інших.

"Ми сьогодні радісно відкриваємо новий осередок у Хмельницькому, він працюватиме і по всій області. Ви можете звертатись до цього офісу з усіма питаннями, пов’язаними із зловживаннями чиновників та правоохоронців…Для нас це важлива і знакова подія – 93-й підрозділ нашої організації", – зауважив голова правління ВГО "Стоп корупції" Ігор Бондарчук у Хмельницькому.

Зазначимо, офіс Хмельницького обласного відокремленого підрозділу "Стоп корупції" відкрили за адресою вул. Проскурівська, 16.

Нагадаємо, раніше Олександр Поворознюк записав звернення до Президента України Володимира Зеленського, яке стало вірусним після того як на нього був записаний DJ-мікс.

У травні 2022 року Поворознюк дав інтерв'ю журналісту "Стоп корупції" Кирилу Вольному, в якому зробив низку гучних заяв. Зокрема, звинуватив експрезидента Порошенка у доведенні до банкрутства банку "Хрещатик" і виведенні коштів у власні структури.