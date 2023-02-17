Зеленський назвав антикорупційну систему в Україні однією з найпотужніших у Європі

Антикорупційна система в Україні почне працювати на повну потужність після призначення нового глави НАБУ

Президент Володимир Зеленський упевнений, що в Україні одна із найпотужніших антикорупційних систем у Європі. За його словами, глибокої корупції в державі на сьогодні немає.

Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки у п’ятницю, 17 лютого, передає "УП". За його словами, антикорупційна система в Україні почне працювати на всі 100% після того, як виберуть нового голову НАБУ.

Президент заявив, що війна вплинула на викорінення корупції у країні. Багато нечесних українців залишилися на окупованих територіях і почали співпрацювати з росіянами.

"Глибинної корупції в Україні нема. Багато чого вимила війна, багато хто втік з держави, якщо говорити відверто, багато хто залишився з окупантами з власної волі. Є реформи, є антикорупційна система – у нас вона одна з найпотужніших у Європі. У нас багато інституцій", – сказав Володимир Зеленський.

Також він нагадав, що у березні закінчиться конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Після призначення нового глави НАБУ антикорупційна система в Україні працюватиме "на сто відсотків", упевнений Зеленський. Він наголосив, що повоєнне суспільство не прощатиме будь-яких корупційних кроків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що викорінити корупцію в Україні не вдасться повністю. Але суспільство має шанс зробити її невигідною, вважає економіст Андрій Длігач.