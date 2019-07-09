Зеленский: Нам нужно перезагрузить всю антикоррупционную систему

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость перезагрузки всей антикоррупционной системы Украины, включая Национальное агентство по предотвращению коррупции.
Об этом Зеленский заявил во время совместной с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.
"Нам нужно перезагрузить всю антикоррупционную систему, в том числе работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - сказал он.
"Уверен, что новый состав украинского парламента, который появится совсем скоро, полностью развяжет нам руки для подавления коррупции", - добавил глава государства.
Кроме того, президент выразил благодарность ЕС за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с коррупцией.
"Знаю, как наши европейские партнеры устали выделять средства на мифическую борьбу с коррупцией. Верю, что совсем скоро мы будем просить у вас не деньги, а экстрадицию топ-коррупционеров - беглецов", - отметил глава государства.
В то же время он подчеркнул, что у него есть политическая воля для преодоления коррупции.
"Предыдущие годы мы постоянно слышали, что для этого (преодоления коррупции - Ред.) нужна только политическая воля. У меня эта воля есть. А вот у кого-то, скорее всего, воля (свобода - ред.) на определенный срок будет ограниченной", - сказал он.