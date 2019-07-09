"Вопрос следующих месяцев": Чалый рассказал о подготовке встречи Трампа и Зеленского

Новости Украины: Встреча Зеленского и Трампа может состояться в августе-сентябре.

На этой неделе представители команды президента Украины Владимира Зеленского прибудут в Вашингтон, чтобы совместно с посольством Украины готовить встречу лидеров двух стран.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый в эфире Голоса Америки.

"Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут (в Вашингтон - ред.) представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев", - рассказал дипломат. На вопрос журналистки он добавил, что "в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен".

Чалый решительно опроверг предположения, которые звучали в последнее время в Украине: мол, США ждут, а президент "не едет, потому что не может найти времени".

"Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна картинка, просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело - какое будет содержание", - заявил посол.

Дипломат добавил, что в посольстве Украины ведется интенсивная работа по подготовке содержания встречи двух президентов.