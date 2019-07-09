Скачать
Вторник, 09.07.2019
Клоны "Слуги народа": Зеленский призвал украинцев быть внимательными на выборах
Клоны "Слуги народа": Зеленский призвал украинцев быть внимательными на выборах
Порошенко прокомментировал итоги саммита Украина - ЕС
Порошенко прокомментировал итоги саммита Украина - ЕС
Федерер хочет сделать паузу после Уимблдона
Федерер хочет сделать паузу после Уимблдона
Цветочный принт: Королева Летиция повторила свой невероятный look
Цветочный принт: Королева Летиция повторила свой невероятный look

"Вопрос следующих месяцев": Чалый рассказал о подготовке встречи Трампа и Зеленского

"Вопрос следующих месяцев": Чалый рассказал о подготовке встречи Трампа и Зеленского
02:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Встреча Зеленского и Трампа может состояться в августе-сентябре.

На этой неделе представители команды президента Украины Владимира Зеленского прибудут в Вашингтон, чтобы совместно с посольством Украины готовить встречу лидеров двух стран.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый в эфире Голоса Америки.

"Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут (в Вашингтон - ред.) представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев", - рассказал дипломат. На вопрос журналистки он добавил, что "в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен".

Зеленский назвал условие снятие экономической блокады с Донбасса

Чалый решительно опроверг предположения, которые звучали в последнее время в Украине: мол, США ждут, а президент "не едет, потому что не может найти времени".

"Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна картинка, просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело - какое будет содержание", - заявил посол.

Дипломат добавил, что в посольстве Украины ведется интенсивная работа по подготовке содержания встречи двух президентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дональд Трамп, Валерий Чалый, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
02 Зеленский назвал условие снятие экономической блокады с Донбасса
03 СМИ: 52-летняя Николь Кидман снова станет мамой
04 Бесценный набор витаминов: названа самая полезная зелень для здоровья
05 Уберегите себя от рака: эффективные способы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Землетрясение в Иране: один человек погиб, 64 травмированы
Землетрясение в Иране: один человек погиб, 64 травмированы
ПА ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Молдовы
ПА ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Молдовы
АЧС вернулась в Украину
АЧС вернулась в Украину
Топ-10 &quot;пищевых врагов&quot;, которые не навредят нашей фигуре
Топ-10 "пищевых врагов", которые не навредят нашей фигуре
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь