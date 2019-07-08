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Зеленский назвал условие снятие экономической блокады с Донбасса

Зеленский назвал условие снятие экономической блокады с Донбасса
18:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Зеленский заявил, что готов снять экономическую блокаду с ОРДЛО в случае возврата захваченных Россией украинских предприятий на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может в ближайшее время снять экономическую блокаду с ОРДЛО в случае возврата захваченных Россией украинских предприятий на Донбассе.

Об этом Зеленский заявил во время совместной с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

«Люди же не играют в политические игры, они живут в Украине. Они ничего не могут сделать, если их родители в таком сложном положении находятся, когда они не хотят переезжать в Украину, я имею в виду, на ту территорию, которую мы контролируем», - сказал он. Зеленский заявил о возможном снятии экономической блокады с ОРДЛО.

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«Вопрос с экономической блокадой, я не хочу, чтобы здесь меня как-то неправильно понял, вы знаете, что все это возможно. Мы в Минске об этом говорим», - отметил глава государства. «Все возможно, все в ближайшее время можно открыть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно «национализированные» наши предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях», - подчеркнул Зеленский.

Ранее у спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика сообщили, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на следующем заседании по предложению Леонида Кучмы рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады на Донбассе.

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РФ, Донбасс, Владимир Зеленский, Экономическая блокада, ОРДЛО.
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