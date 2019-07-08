Зеленский сообщил о продлении санкций ЕС против РФ

Новости Украины: Зеленский заявил, что ЕС сохранит санкции против РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секторальные и "крымские" санкции Европейского Союза против России будут продолжены.

Об этом Зеленский заявил во время совместной с главой Европейского Совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

"Я рад сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно", - заявил он.

Зеленский отметил, что "не думайте, что санкции - мое любимое слово, мое любимое слово - мир, а санкционная политика - это последний цивилизованный инструмент для его наступления".

По словам президента, санкции против РФ должны продолжаться до полного выполнения ею Минских договоренностей, восстановления территориальной целостности Украины.