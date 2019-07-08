ЕС выделит Украине свыше €150 млн для финансирования ключевых реформ

Новости Бизнеса: В рамках сегодняшнего саммита Украина-ЕС были подписаны соглашения, предусматривающие финпомощь в обьеме свыше € 150 млн. для проведения реформ в Украине.

В рамках саммита Украина-ЕС состоялось подписание договора на поддержку энергоэффективности в Украине с общим финансированием в 100 млн евро.

Подписание договора состоялось в рамках выполнения положений подписанных соглашений с Европейской Комиссией о финансировании мероприятий "Программа поддержки энергоэффективности в Украине - EE4U" и "Программа поддержки энергоэффективности в Украине - EE4U – II".

80 млн евро в рамках договора выделяет ЕС, еще 20 млн – правительство Германии.

Подписание договора позволит обеспечить софинансирование грантов на проекты по реализации энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах и дальнейшую поддержку по внедрению ключевых реформ в сфере энергоэффективности.

Реализация договора будет способствовать повышению уровня энергоэффективности жилищного сектора Украины, снижению уровня выброса парниковых газов СО2 в Украине и обеспечению соблюдения Украиной международных обязательств в сфере энергоэффективности, внедрению мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию энергетических ресурсов.

Также на саммите было подписано соглашение, предусматривающее финансирование второй фазы проекта "U-LEAD" в Украине, направленной на привлечение помощи ЕС для стимулирования реализации реформы децентрализации. Предполагается, что общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет 40 млн евро.

Кроме того, стороны подписали соглашение о финансировании второй фазы "Антикоррупционной инициативы" с общим бюджетом 22,9 млн евро. Проект направлен, в частности, на усиление независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных учреждений.

Еще одно подписанное соглашение - по поддержке гражданского общества и культуры - предполагает привлечение финансирования ЕС в размере 10 млн евро для повышения возможностей организаций гражданского общества и учреждений культуры.

Кроме того, Еврокомиссия и украинское правительство подписали соглашение о финансировании "Программы технического сотрудничества 2019 года", которая предусматривает выделение 44 млн евро на реализацию ключевых реформ в Украине и имплементацию Соглашения об ассоциации.

Помощь Евросоюза будет направлена на поддержку Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части, касающейся углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) в отобранных приоритетных сферах, в том числе: сельское хозяйство, окружающая среда, энергетика, государственные закупки, деловой и инвестиционный климат, торговля, сфера трудовых отношений.

В частности, помощь будет заключаться в предоставлении экспертных консультаций и аналитической поддержки в разработке, координации и мониторинга выполнения государственных планов реформ, предоставления экспертной поддержки министерствам в разработке и внедрении реформ в приоритетных секторах, а также трансформации министерств в контексте реформы государственного управления.

Также говорится об углублении сотрудничества и обмена знаниями с государствами-членами ЕС в сфере имплементации законодательства ЕС в отдельных сферах с помощью инструмента Twinning;

Кроме того, средства будут направлены на поддержку дальнейшей гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС/УВЗСТ.

Также между Украиной и ЕС было подписано соглашение о дополнительной поддержке Евросоюзом востока Украины, которая предусматривает выделение 10 миллионов евро.

Целью заключенного соглашения является привлечение дополнительной помощи Европейского Союза для финансирования мероприятий по обеспечению средне - и долгосрочной поддержки, необходимой Донецкой и Луганской областям, а также Приазовью.

Дополнительный вклад ЕС в рамках соглашения составляет 10 млн. евро.

Помощь направлена на обеспечение улучшения доступа к административным и социальным услугам для перемещенных лиц, в том числе в зоне, прилегающей к линии соприкосновения; стимулирование занятости и экономическому росту путем предоставления помощи для развития микро-, малых и средних предприятий (ММСП); поддержку секторальных реформ и структурных изменений в сфере здравоохранения, образования и инфраструктуры;

Подготовка этого пакета помощи началась в конце прошлого года вошла в пакет ответа ЕС на российскую агрессию в районе Керченского пролива.

"ЕС направил в Украину группу экспертов, которые проехали от Мариуполя до Азова и предложили 10 миллионов на инфраструктурные проекты, и открытие специального офиса ЕС в Мариуполе", - рассказал посол Украины в ЕС Николай Точицкий.