Есть консенсус: Шольц ответил, может ли Украина бить западным оружием по россии

Канцлер Германии также отреагировал на слова российского лидера

Украина получает от западных союзников все больше мощного оружия. На западе, да и в самой россии ранее звучали голоса опасения применения его против российской территории. Однако с президентом Украины в этом вопросе есть консенсус.

Об этом рассказал немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью Bild, отвечая на вопрос про договоренности про использование оружия только на территории Украины. Какого именно единодушия достигли не сообщается.

Канцлер также упомянул про свое заявление российскому президенту про то, что исключительная ответственность за войну лежит на россии из-за ее немотивированного нападения на Украину. Шольц также прокомментировал слова путина якобы "немецкие танки угрожают россии". Немецкий лидер назвал его слова частью абсурдных исторических сравнений, используемых россией для оправдания нападения на Украину.

Шольц отметил, что танки передаются Украине для защиты и каждая партия оружия тщательно согласуется и взвешивается с союзниками, прежде всего США. "Такой совместный подход предотвращает эскалацию войны", — считает Шольц.

Ранее "Телеграф" рассказывал о передаче Украине танков от Германии. Это будут две модели: Leopard 1 и Leopard 2.