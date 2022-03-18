"Оправдываете свою нерешительность": Подоляк резко ответил Шольцу на слова о "простых россиянах"

Подоляк напомнил Европе о кровожадности "простых россиян"

Советник главы ОП Михаил Подоляк ответил Канцлеру Германии Олафу Шольцу, который ранее призвал "не обижать и не нападать на простых россиян".

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Свое обращение он опубликовал в Твиттере.

Подоляк напомнил канцлеру Германии, что более чем две трети россиян поддерживают войну россии против Украины и упрекнул Шольца в попытках оправдать свою собственную нерешительность.

"Канцлер Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и путина как автора войны В Европе это может стать ложным трендом. Ибо официально 71% россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан. Имейте это в виду", — напомнил советник главы ОП.

Позднее в своем Телеграме Подоляк подчеркнул, что к сожалению, Европа до сих пор не сделала обязательных выводов "и потому кровь и дальше будет литься потоками".

"Французский президент Макрон уже прямо говорит о возможности "большой войны" в самой Европе. И что? А ничего… Европейские компании неохотно уходят из россии. Мировые банки ищут способы остаться сидеть в российских резервах. А немецкие бизнесмены хотят сделать вид, что ничего не происходит. Вот почему совсем не удивляет тот факт, что канцлер Шольц, пытаясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны. Как будто это вообще не одно и то же. И будто 200-тысячная группировка российских солдат, которые в прямом эфире расстреливают мирных граждан Украины, это не граждане россии, а их семьи не живут там", — написал Шольц.

При этом он отметил, что по уточненным 18 марта данным даже не 71%. а целых 86% россиян поддерживают войну против Украины.

"К сожалению, судя по всему, в Европе это может оказаться крайне лживым и вредным трендом. Еще и пророссийские лоббисты будут активно работать. Но нужно хорошо помнить главное: официально 71% (по уточненным буквально сегодня данным – 86,4%) россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан. Еще раз внимательно посмотрите на цифры русского людоедства. И все же избавляйтесь от иллюзий, наши европейские друзья", — призвал Подоляк.

Напомним, что Олаф Шольц ранее заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян. По мнению канцлера, только путин ответственен за войну в нашей стране.

"Совершенно недопустимо, когда приезжающих из России людей оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война Путина. Только он несет ответственность за это", — заявил Олаф Шольц.

Такое заявление немецкого политика разозлило очень многих пользователей сети. Они вспомнили о нацистских взглядах Германии времен Второй мировой войны и предложили послушать разговоры оккупантов с родными.