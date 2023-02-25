Укр

Что означает китайский "мирный план" и где в нем рука Москвы - Павел Лисянский

Автор
Павел Лисянский Павел Лисянский
Дата публикации
Читати українською
Автор
Си Цзиньпин и владимир путин Новость обновлена 25 февраля 2023, 14:33
Си Цзиньпин и владимир путин. Фото Иллюстративное фото

Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал о том, что в "мирном плане" Китая ощущается перевес в сторону россии

Предложенный Китаем так называемый "мирный план" – это показатель перелома во внешней политике Пекина. До этого заявления китайские партийные руководители вели себя более отстраненно, по крайней мере, в публичной сфере.

Но недавний приезд главы МИД Китайской народной республики (КНР) Цинь Гана в Москву, его переговоры с белорусскими чиновниками и даже озвученная информация о возможном приезде в рф лидера Китая Си Цзиньпина, а в КНР – самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко, говорят, что произошли перемены в публичной риторике.

Тут важно отметить, что пункты, которые были представлены Пекином в т.н. "мирном плане", довольно стандартные. Но в них ощущается некий перевес в сторону Кремля. Например, пункт об отмене односторонних санкций. Это явное подыгрывание российскому президенту путину. Появиться этот пункт в китайских предложениях мог также по просьбе Кремля.

Поэтому Китай на данном этапе, вроде, и соблюдает нейтральность, но с перевесом в сторону россии. Похоже, считая, что противостояние с США можно использовать для своей пользы по принципу: враг моего врага – мой друг.

Однако важный момент, который также звучит в плане – это опыт Китая по построению автономных областей и контроля над ними, к примеру, по отношению к Гонконгу. Именно эту тематику может продвигать Пекин. И такой тезис тоже понравится Кремлю, ведь таким образом путин хочет закрепиться на оккупированной украинской территории – продвигать ее якобы автономность, если не удастся легитимизировать (в глазах мировой общественности) оккупацию.

Глобальная цель, которую на данном этапе преследует россия – это прекращение боевых действий, чтобы иметь передышку на фронте. Поэтому Кремль подключает различных спикеров, разные страны, которые могут озвучить данную позицию. Но для Украины такой формат неприемлем.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.