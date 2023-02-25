Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал о том, что в "мирном плане" Китая ощущается перевес в сторону россии

Предложенный Китаем так называемый "мирный план" – это показатель перелома во внешней политике Пекина. До этого заявления китайские партийные руководители вели себя более отстраненно, по крайней мере, в публичной сфере.

Но недавний приезд главы МИД Китайской народной республики (КНР) Цинь Гана в Москву, его переговоры с белорусскими чиновниками и даже озвученная информация о возможном приезде в рф лидера Китая Си Цзиньпина, а в КНР – самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко, говорят, что произошли перемены в публичной риторике.

Тут важно отметить, что пункты, которые были представлены Пекином в т.н. "мирном плане", довольно стандартные. Но в них ощущается некий перевес в сторону Кремля. Например, пункт об отмене односторонних санкций. Это явное подыгрывание российскому президенту путину. Появиться этот пункт в китайских предложениях мог также по просьбе Кремля.

Поэтому Китай на данном этапе, вроде, и соблюдает нейтральность, но с перевесом в сторону россии. Похоже, считая, что противостояние с США можно использовать для своей пользы по принципу: враг моего врага – мой друг.

Однако важный момент, который также звучит в плане – это опыт Китая по построению автономных областей и контроля над ними, к примеру, по отношению к Гонконгу. Именно эту тематику может продвигать Пекин. И такой тезис тоже понравится Кремлю, ведь таким образом путин хочет закрепиться на оккупированной украинской территории – продвигать ее якобы автономность, если не удастся легитимизировать (в глазах мировой общественности) оккупацию.

Глобальная цель, которую на данном этапе преследует россия – это прекращение боевых действий, чтобы иметь передышку на фронте. Поэтому Кремль подключает различных спикеров, разные страны, которые могут озвучить данную позицию. Но для Украины такой формат неприемлем.