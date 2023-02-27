Україна ні до чого: експерт назвав справжні причини "мирного плану" Китаю

"Мирний палн" був своєрідною гарантією для того, щоб надалі Китай міг звинувачувати США у дестабілізації ситуації у світі

Так званий "мирний план" Китаю — це вимушена реакція влади. Війна в Україні є частиною більш глобальних процесів, пов’язаних із перерозподілом політичного та економічного впливу, а також зі зміною балансу сил у світі.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" сказав аналітик українського Інституту майбутнього Ілля Куса. За його словами, Китай зацікавлений у тому, щоб подібні зміни не відбувалися без його участі.

Влада Китаю не коментувала війну в Україні протягом усього року. Але ця країна позиціонує себе як велика держава, тому реакція на війну була необхідна. Особливо на тлі чуток та міркувань про позицію Сі Цзіньпіна.

"Комунікація Китаю щодо війни в Україні була неактивною, але зараз є цілий документ, який присвячений Україні та глобальній безпеці в цілому. "Мирний план" був написаний для того, щоб Китай міг зайняти високоморальну вигідну позицію, щоб згодом із цієї позиції критикувати своїх суперників, зокрема США", — вважає Ілля Куса.

Крім того, цей документ надасть Китаю можливість продовжувати дискурсивну війну проти США. Усьому світу подаватиметься наратив, що Китай виступає за мир і справедливість, а США — за війну та дестабілізацію. Україна взагалі не має жодного відношення до "мирного плану" Китаю — в його основі лежать виключно китайсько-американські відносини.

"І ще один варіант. Китай опублікував цей план для того, щоб у майбутньому виправдовувати відносини з росією. Наприклад, якщо вони дійсно почнуть якісь постачання зброї або збільшать постачання електроніки, комплектуючих та інших товарів подвійного призначення, що вже відбувається, але поки що точково. Вони зможуть сказати: "Ми пропонували, але нас ніхто не послухав. Руки у нас розв’язані, і ми можемо робити те, що вважаємо за потрібне", — сказав Ілля Куса.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у кремлі прокоментували "мирний план" Китаю. У росії збираються його ретельно вивчити, заявив дмитро пєсков.