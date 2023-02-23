"Не теряем надежду": украинский дипломат рассказал, что не так в отношениях с Китаем

В Украине ценят нейтралитет Китая, однако хотят склонить его на свою сторону

Украина "не теряет надежду" найти общий язык с Китаем, чтобы не допустить его союза с россией, однако коммуникация с высшим руководством страны остается затрудненной.

Как рассказал заместитель главы МИД Андрей Мельник в интервью Украинской правде, Киев активно пытается улучшить позицию Пекина по поводу российской агрессии.

"К сожалению, коммуникация была и остается очень сложной на уровне самом высоком – на уровне руководства", — сказал он.

Мельник добавил, что правительство, президент и дипломатическая служба работают над тем, чтобы добиться от Китая более благоприятной позиции, нежели нейтралитет. Хотя и эту позицию в Украине ценят.

Дипломат добавил, что в Киеве не теряют надежду "достучаться как до ума, так и до сердец" руководства КНР и сделать любой альянс с россией невозможным.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Китая назвал войну в Украине "украинской проблемой" и "украинским кризисом" ни разу не упомянув при этом об ответственности россии.

При этом в США накануне сообщили, что российские военные могли получить от официального Пекина нелетальную помощь, вроде военной формы или бронежилетов.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявлял, что если Китай все же пойдет на военный союз с россией, то это может привести к Третьей мировой войне.