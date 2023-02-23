"Не втрачаємо надію": український дипломат розповів, що не так у відносинах із Китаєм

В Україні цінують нейтралітет Китаю, проте хочуть схилити його на свій бік

Україна "не втрачає надію" порозумітися з Китаєм, щоб не допустити його союзу з росією, проте комунікація з вищим керівництвом країни залишається утрудненою.

Як розповів заступник глави МЗС Андрій Мельник в інтерв’ю Українській правді, Київ активно намагається покращити позицію Пекіна щодо російської агресії.

"На жаль, комунікація була і залишається дуже складною на рівні найвищому — на рівні керівництва", — сказав він.

Мельник додав, що уряд, президент і дипломатична служба працюють над тим, щоб досягти від Китаю більш сприятливої позиції, ніж нейтралітет. Хоча й цю позицію в Україні цінують.

Дипломат додав, що у Києві не втрачають надію "достукатися як до пуття, так і до сердець" керівництва КНР і зробити будь-який альянс з росією неможливим.

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції глава МЗС Китаю назвав війну в Україні "українською проблемою" і "українською кризою" жодного разу не згадавши при цьому про відповідальність росії.

При цьому в США напередодні повідомили, що російські військові могли отримати від офіційного Пекіна нелетальну допомогу, подібну до військової форми або бронежилетів.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою заявляв, що якщо Китай все ж таки піде на військовий союз з росією, то це може призвести до Третьої світової війни.