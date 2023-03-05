Окупанти обстріляли з артилерії авто з цивільними на Харківщині, загинуло подружжя (фото)

Загиблі не мали шансів вижити

У Харківській області снаряд окупантів потрапив у цивільний автомобіль, через що загинули двоє мирних жителів.

Як йдеться у повідомленні прокуратури Харківщини, російські військові здійснили обстріл 5 березня 2023 року біля села Бударки, що у Чугуївському районі.

"Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Усі деталі події встановлюються.

Нагадаємо, після початку вторгнення росії в Україну окупанти часто завдають навмисних ударів по цивільних об’єктах, намагаючись заподіяти загибель якомога більшої кількості мирних жителів. Наприклад, раніше окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Завали розбирали протягом кількох діб.

Також ми повідомляли про те, що окупанти завдали масованих ударів уночі по Херсону. На місці "прильоту" почалася сильна пожежа.