Оккупанты обстреляли из артиллерии авто с гражданскими на Харьковщине, погибли супруги (фото)
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У погибших не было шансов выжить
В Харьковской области снаряд оккупантов попал в гражданский автомобиль, из-за чего погибли два мирных жителя.
Как говорится в сообщении прокуратуры Харьковщины, российские военные совершили обстрел 5 марта 2023 года возле села Бударки, что в Чугуевском районе.
"Оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Все детали происшествия устанавливаются.
Напомним, после начала вторжения россии в Украину оккупанты часто наносят умышленные удары по гражданским объектам, пытаясь причинить гибель как можно большего количества мирных жителей. Например, ранее оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье. Завалы разбирали на протяжении нескольких суток.
Также мы сообщали о том, что оккупанты нанесли массированные удары ночью по Херсону. На месте "прилета" начался сильный пожар.