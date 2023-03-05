Оккупанты обстреляли из артиллерии авто с гражданскими на Харьковщине, погибли супруги (фото)

У погибших не было шансов выжить

В Харьковской области снаряд оккупантов попал в гражданский автомобиль, из-за чего погибли два мирных жителя.

Как говорится в сообщении прокуратуры Харьковщины, российские военные совершили обстрел 5 марта 2023 года возле села Бударки, что в Чугуевском районе.

"Оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Все детали происшествия устанавливаются.

Напомним, после начала вторжения россии в Украину оккупанты часто наносят умышленные удары по гражданским объектам, пытаясь причинить гибель как можно большего количества мирных жителей. Например, ранее оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье. Завалы разбирали на протяжении нескольких суток.

Также мы сообщали о том, что оккупанты нанесли массированные удары ночью по Херсону. На месте "прилета" начался сильный пожар.