Среди погибших есть ребенок: спасатели назвали новое количество жертв в Запорожье (фото)

Специалисты уже вывезли более 334 тонн обломков строительного мусора.

Более двух суток идет разбор завалов на месте попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье. К утру 4 марта количество жертв возросло до десяти. Сообщается, что среди погибших есть и ребенок — ранее несовершеннолетний считался пропавшим без вести.

Детальнее рассказали на официальной Facebook-странице ГУ ГСЧС в Запорожской области. Спасатели продолжают работы по демонтажу опасных элементов постройки и все еще ищут людей под грудами камней.

К сожалению, пока "находки" оперативных служб печальны — в течение ночи было деблокировано три тела местных жителей. Вероятно, именно среди них и обнаружили погибшего ребенка.

Работе спасателей не позавидуешь

Вот так выглядят обломки чьей-то жизни

С места событий уже вывезено более 333 тонн строительного мусора. Для сравнения — днем ранее это количество едва превышало 102 тонны.

Мусора на месте трагедии очень много

Спасатели работают и днем, и ночью

Вид дома вызывает боль в сердце

На месте также продолжают дежурить волонтеры, полицейские, медики и коммунальные службы. Также в ликвидацию привлечены не только запорожские спасатели, но и представители Мобильно-спасательного центра г. Киева. Для облегчения физической работы мужчины и женщины используют 21 единицу разнообразной техники. Поиск жертв продолжается.

Напомним, что вечером спасатели сообщали, что из-под завалов удалось извлечь живой бульдога Миру. Несмотря на то, что собака была испугана, она очень обрадовалась компании. Вести о ее чудесном спасении обрадовались хозяева Миры, которым тоже удалось выжить во время российской атаки.