Протестувальники у Тбілісі висунули вимоги та намагалися штурмувати парламент (відео)

Демонстранти озвучили дві вимоги до керівництва країни

Учасники масового протесту в грузинській столиці Тбілісі, які вийшли на вулиці через ухвалення у першому читанні так званого "російського закону", намагалися штурмувати парламент.

Як повідомляє місцеве видання Interpressnews, напередодні демонстранти дали депутатам одну годину для того, щоб виконати дві вимоги.

Це включає відкликання скандального законопроєкту про іноземних агентів і звільнення всіх протестувальників, які були затримані днем раніше. Йдеться про 70 людей.

Повідомляється, що лідер опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Гіоргій Вашадзе закликав протестувальників мирно оточити будівлю парламенту та перекрити виходи до нього.

"Зробимо це мирним шляхом. Ми закликаємо поліцію не протистояти мирним протестувальникам", — сказав він.

Проте, схоже, що депутати не стали виконувати вимоги народу, тому в мережі вже з’явилися відео того, як демонстранти намагаються прорвати огорожу будівлі.

Як повідомлялося раніше, протести почалися 7 березня, після того, як у першому читанні було ухвалено законопроєкт про іноземних агентів. Документ за своєю суттю є копією російського аналога, який уже десяток років використовується для придушення інакодумства.

8 березня протестувальники знову вийшли на вулиці, за даними грузинських ЗМІ їх зібралося близько 10 тисяч.