Протестующие в Тбилиси выдвинули требования и пытались штурмовать парламент (видео)

Демонстранты озвучили два требования руководству страны

Участники массового протеста в грузинской столице Тбилиси, которые вышли на улицы из-за принятия в первом чтении так называемого "российского закона", пытались штурмовать парламент.

Как сообщает местное издание Interpressnews, накануне демонстранты дали депутатам один час для того, чтобы выполнить два требования.

Это включает в себя отзыв скандального законопроекта об иностранных агентах и освобождение всех протестующих, которые были задержаны днем раньше. Речь идет о 70 людях.

Сообщается, что лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе призвал протестующих мирно окружить здание парламента и перекрыть выходы к нему.

"Сделаем это мирным путем. Мы призываем полицию не противостоять мирным протестующим", — сказал он.

Однако похоже, что депутаты не стали выполнять требования народа, поэтому в сети уже появились видео того, как демонстранты пытаются прорвать ограждение здания.

Как сообщалось ранее, протесты начались 7 марта, после того, как в первом чтении был принят законопроект об иностранных агентах. Документ по своей сути является копией российского аналога, который уже десяток лет используется для подавления инакомыслия.

8 марта протестующие вновь вышли на улицы, согласно данным грузинских СМИ их собралось около 10 тысяч.