Протестующие в Тбилиси выдвинули требования и пытались штурмовать парламент (видео)
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Демонстранты озвучили два требования руководству страны
Участники массового протеста в грузинской столице Тбилиси, которые вышли на улицы из-за принятия в первом чтении так называемого "российского закона", пытались штурмовать парламент.
Как сообщает местное издание Interpressnews, накануне демонстранты дали депутатам один час для того, чтобы выполнить два требования.
Это включает в себя отзыв скандального законопроекта об иностранных агентах и освобождение всех протестующих, которые были задержаны днем раньше. Речь идет о 70 людях.
Сообщается, что лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе призвал протестующих мирно окружить здание парламента и перекрыть выходы к нему.
"Сделаем это мирным путем. Мы призываем полицию не противостоять мирным протестующим", — сказал он.
Однако похоже, что депутаты не стали выполнять требования народа, поэтому в сети уже появились видео того, как демонстранты пытаются прорвать ограждение здания.
Как сообщалось ранее, протесты начались 7 марта, после того, как в первом чтении был принят законопроект об иностранных агентах. Документ по своей сути является копией российского аналога, который уже десяток лет используется для подавления инакомыслия.
8 марта протестующие вновь вышли на улицы, согласно данным грузинских СМИ их собралось около 10 тысяч.