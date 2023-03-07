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Війна — день 377: ЗСУ тримають Бахмут незважаючи на постійні атаки росіян

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Бої за Україну продовжуються 377 днів
Бої за Україну продовжуються 377 днів. Фото Телеграф

Оперативно про головне 7 березня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 377 днів. Російські окупанти продовжують атакувати на Донбасі, найгарячіше на Бахмутському напрямку і в самому місті-фортеці. Влада України прийняла рішення утримувати місто і направляє туди додаткові сили, а постійні штурми призводять до того, що (за даними розвідки НАТО) співвідношення втрат окупантів до українських захисників становить приблизно п’ять до одного.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна непублічно просить США надати касетні боєприпаси для скидання з дронів, пише агентство Reuters з посиланням на законодавців Джейсона Кроу та Адама Сміта, які входять до комітету збройних сил Палати представників США.

Про те, що відбувалося 4 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 374: окупанти змінили тактику під Бахмутом і тиснуть на Луганщині

Інформація за 5 березня доступна у зведенні: Війна — день 375: росіяни штурмують Бахмут, але зазнають тяжких втрат

З даними за 6 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 376: окупанти намагаються оточити Бахмут та запускають дрони Україною

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Бахмут