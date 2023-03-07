Загинув легендарний український воїн "Да Вінчі": що відомо про молодого захисника

Дмитро Коцюбайло зазнав смертельного поранення, захищаючи Бахмут від росіян

У боях за Україну під Бахмутом загинув легендарний український військовий Дмитро Коцюбайло із позивним "Да Вінчі". Воїну у листопаді виповнилося лише 27 років.

Інформацію про загибель наймолодшого командира 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор" та чинного командира 1-ї ОМБ "Вовки Да Вінчі" повідомив президент Володимир Зеленський. Війна для Дмитра розпочалася не 24 лютого, а ще дев’ять років тому.

"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну. Україна завжди памʼятатиме своїх героїв. Наша памʼять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україн", — написав президент.

За інформацією українського політика та колишнього нардепа Борислава Берези, воїн отримав смертельне поранення під Бахмутом — уламок потрапив у шию. Лікарі не змогли врятувати бійця.

Бойовий шлях "Да Вінчі"

Відомо, що уродженець Івано-Франківської області пішов на фронт у 2014 році, коли йому було лише 18 років. Після участі у Майдані він приєднався до Правого сектору та вирушив на схід України захищати країну від росіян. Брав участь у боях за Покровськ, Карлівку, Піски та Савур-Могилу. Того ж року під Донецьком зазнав тяжкого поранення — в обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб, другий уламок перебив ключицю. Після лікування одразу ж повернувся до строю.

Дмитро Коцюбайло був першим добровольцем, який за життя отримав звання Героя України. Крім того, його прадід воював у складі Української Повстанської Армії, а "Да Вінчі" пізніше продовжив справу свого предка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві урочисто попрощалися з героями-розвідниками, які загинули в росії. Провести в останній шлях бійців диверсійної групи батальйону "Братство" прийшли сотні людей.