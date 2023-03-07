Погиб легендарный украинский воин "Да Винчи": что известно о молодом Защитнике

Дмитрий Коцюбайло получил смертельное ранение, защищая Бахмут от россиян

В боях за Украину под Бахмутом погиб легендарный украинский военный Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Воину в ноябре исполнилось лишь 27 лет.

Информацию о гибели самого молодого командира 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор" и действующего командира 1-й ОМБ "Волки Да Винчи" сообщил президент Владимир Зеленский. Война для Дмитрия началась не 24 февраля, а еще девять лет назад.

"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину. Украина будет всегда помнить своих героев. Наша память о них не погибнет. Погибнет этот враг, пришедший в Украину", — сказал президент.

По информации украинского политика и бывшего нардепа Борислава Березы, воин получил смертельное ранение под Бахмутом— осколок попал в шею. Врачи не смогли спасти бойца.

Боевой путь "Да Винчи"

Известно, что уроженец Ивано-Франковской области пошел на фронт в 2014 году, когда ему было только 18 лет. После участия в Майдане он присоединился к Правому сектору и отправился на восток Украины защищать страну от россиян. Принимал участие в боях за Покровск, Карловку, Пески и Савур-Могилу. В том же году под Донецком получил тяжелое ранение — в лицо прилетел обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб, второй обломок перебил ключицу. После лечения сразу же вернулся в строй.

Дмитрий Коцюбайло был первым добровольцем, который при жизни получил звание Героя Украины. Кроме того, его прадед воевал в составе Украинской Повстанческой Армии, а "Да Винчи" позже продолжил дело своего предка.

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