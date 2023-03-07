Со слезами и почестями: в Киеве торжественно простились с героями-разведчиками, погибшими в россии (репортаж)

Проститься пришло очень много людей

Во вторник, 7 марта, в Киеве торжественно и со всеми почестями провели в последний путь бойцов диверсионной группы батальона "Братство", которые погибли во время выполнения боевого задания в Брянской области россии. Среди них, — 34-летний Юрий Горовец "Святоша", 32-летний Максим Михайлов "Непейпиво", 38-летний Тарас Карпюк "Тарасий" и совсем юный, 19-летний Богдан Лягов "Аполлон".

Панихида прошла в Михайловском Златоверхом монастыре на Трехсвятительской в Киеве, после чего на Майдане Независимости провели прощание. Церемонии посетил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Заметим, что о гибели бойцов "Братства" в россии стало известно в конце декабря 2022 года. Сначала об этом заявили российские пропагандисты, но после и украинская сторона подтвердила, что украинские диверсанты погибли во время выполнения боевого задания на территории Брянской области.

Похоронить бойцов удалось только 7 марта.

Как видно на фото и видео с места событий, проститься с героями пришло очень много людей и других военных. Многие не могли сдержать слез. Вот как выглядела панихида:

Гробы с почестями несли военные

На церемонию принесли и портреты каждого из погибших

С высоты видно, как много людей пришло на самом деле

Многие не сдержали слез на отпевании

А вот так с героями простились на Майдане Независимости в Киеве:

Люди встречали героев на коленях

У монумента Независимости собралось очень много людей

Многие принесли цветы и флаги Украины

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве торжественно простились с другим военным, — Андреем Загоруйко, который погиб на Бахмутском направлении.