Укр

Со слезами и почестями: в Киеве торжественно простились с героями-разведчиками, погибшими в россии (репортаж)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Святоша, Непейпиво, Тарасий и Аполлон погибли на задании в россии
Святоша, Непейпиво, Тарасий и Аполлон погибли на задании в россии. Фото Коллаж "Телеграфа"

Проститься пришло очень много людей

Во вторник, 7 марта, в Киеве торжественно и со всеми почестями провели в последний путь бойцов диверсионной группы батальона "Братство", которые погибли во время выполнения боевого задания в Брянской области россии. Среди них, — 34-летний Юрий Горовец "Святоша", 32-летний Максим Михайлов "Непейпиво", 38-летний Тарас Карпюк "Тарасий" и совсем юный, 19-летний Богдан Лягов "Аполлон".

Панихида прошла в Михайловском Златоверхом монастыре на Трехсвятительской в Киеве, после чего на Майдане Независимости провели прощание. Церемонии посетил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Заметим, что о гибели бойцов "Братства" в россии стало известно в конце декабря 2022 года. Сначала об этом заявили российские пропагандисты, но после и украинская сторона подтвердила, что украинские диверсанты погибли во время выполнения боевого задания на территории Брянской области.

Похоронить бойцов удалось только 7 марта.

Как видно на фото и видео с места событий, проститься с героями пришло очень много людей и других военных. Многие не могли сдержать слез. Вот как выглядела панихида:

Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк, Богдан Лягов - прощание в Киеве
Гробы с почестями несли военные
Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк, Богдан Лягов - прощание в Киеве
Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк, Богдан Лягов - прощание в Киеве
На церемонию принесли и портреты каждого из погибших
Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк, Богдан Лягов - прощание в Киеве
Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк, Богдан Лягов - прощание в Киеве
Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк, Богдан Лягов - прощание в Киеве
В Киеве прошло прощание и похороны диверсантов Братства, погибших в россии
В Киеве прошло прощание и похороны диверсантов Братства, погибших в россии
С высоты видно, как много людей пришло на самом деле
В Киеве прошло прощание и похороны диверсантов Братства, погибших в россии
В Киеве прошло прощание и похороны диверсантов Братства, погибших в россии
В Киеве прошло прощание и похороны диверсантов Братства, погибших в россии
В Киеве прошло прощание и похороны диверсантов Братства, погибших в россии
Многие не сдержали слез на отпевании

А вот так с героями простились на Майдане Независимости в Киеве:

Украинские диверсанты Горовец, Михайлов, Карпюк, Лягов погибли в россии - в Киеве прошло прощание
Люди встречали героев на коленях
Украинские диверсанты Горовец, Михайлов, Карпюк, Лягов погибли в россии - в Киеве прошло прощание
Украинские диверсанты Горовец, Михайлов, Карпюк, Лягов погибли в россии - в Киеве прошло прощание
Украинские диверсанты Горовец, Михайлов, Карпюк, Лягов погибли в россии - в Киеве прошло прощание
У монумента Независимости собралось очень много людей
Украинские диверсанты Горовец, Михайлов, Карпюк, Лягов погибли в россии - в Киеве прошло прощание
Украинские диверсанты Горовец, Михайлов, Карпюк, Лягов погибли в россии - в Киеве прошло прощание
Многие принесли цветы и флаги Украины

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве торжественно простились с другим военным, — Андреем Загоруйко, который погиб на Бахмутском направлении.

Теги:
#Военные #Погибшие #Братство #Репортаж #диверсанты